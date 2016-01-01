

Redmi تكشف النقاب رسميًا عن سماعات الأذن اللاسلكية Redmi Air Dots S Redmi تكشف النقاب رسميًا عن سماعات الأذن اللاسلكية Redmi Air Dots S

قامت العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن سماعات لاسكلية جديدة للأذن تُدعى Redmi Air Dots S. هذه السماعات اللاسلكية الجديدة لا تأتي بأي تغييرات على مستوى التصميم ولكنها تقدم وضع جديد للإخراج يمكنه تقسيم سماعتي الأذن كمستقبلات منفصلة. وعلاوة على ذلك، فشركة Redmi تروج إلى أن سماعات Redmi Air Dots S الجديدة تُقدم صوت أفضل على الرغم من حقيقة أنها لا تزال تعتمد على إتصال البلوتوث 5.0 على غرار السماعات الحالية. هناك أيضًا وضع جديد لخفض الكمون.



تتطابق بقية المواصفات مع سماعات Redmi Air Dots التي تم إطلاقها في العام الماضي، فسماعات Redmi Air Dots S الجديدة لا تزال تستخدم مكبرات للصوت بحجم 7.2mm وتدعم تقنية إلغاء الضوضاء DSP أثناء إجراء المكالمات، كما أنها تضم عناصر التحكم الحساسة للمس والتي تتيح لك تبديل الأغاني وإستدعاء المساعد الرقمي.



سماعات Redmi Air Dots S الجديدة توفر كذلك 4 ساعات من الإستخدام بعملية شحن واحدة بينما تزودك العلبة بـ 12 ساعة إضافية من الإستخدام. وجدير بالذكر أيضًا أن هذه السماعات الجديدة من شركة Redmi تأتي أيضًا مع شهادة IPX4 مما يعني أنها مُقاومة للقطرات المائية.

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عمومًا، سماعات Redmi Air Dots S معروضة الآن بالفعل للشراء في الصين مقابل ما يُعادل 14 دولار أمريكي. ومن المحتمل أن يتم إطلاق هذه السماعات على الصعيد العالمي في وقت لاحق من هذا العام.