أصبح التوجه المتزايد للموظفين للعمل من منازلهم يمثّل فرصة ذهبية أمام القراصنة لشن الهجمات ونشر برمجيات انتزاع الفدية حيث أصبح من الأسهل استهدافهم بعيداً عن إجراءات الأمان والحماية التي كانت مطبقة في بيئة العمل ضمن الشركات.
وبحسب خبراء الأمن والحماية فإن فرق حماية البيانات لدى الشركات أصبحوا يواجهون مهمة صعبة للغاية لحماية البيانات من التسرب أثناء عمل الموظفين من منازلهم وعبر حواسبهم الشخصية، أو عبر حواسب تعود للشركات لكن من المنزل.
وكشفت شركة الأمن والحماية السحابية VMWare Carbon Black أن هجمات برمجيات انتزاع الفدية ارتفعت بنحو 150% في شهر مارس الماضي مقارنة بالشهر السابق. وتقول الشركة أنه أصبح من الأسهل اختراق موظفين يعملون عن بعد، محذرة من أن استخدام برامج VPN لكن تقدم الحماية الكاملة.
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التعليقات على زيادة هجمات القرصنة وطلب الفدية مع انتقال الموظفين للعمل من المنزل
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