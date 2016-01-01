

زيادة هجمات القرصنة وطلب الفدية مع انتقال الموظفين للعمل من المنزل زيادة هجمات القرصنة وطلب الفدية مع انتقال الموظفين للعمل من المنزل

أصبح التوجه المتزايد للموظفين للعمل من منازلهم يمثّل فرصة ذهبية أمام القراصنة لشن الهجمات ونشر برمجيات انتزاع الفدية حيث أصبح من الأسهل استهدافهم بعيداً عن إجراءات الأمان والحماية التي كانت مطبقة في بيئة العمل ضمن الشركات.



وبحسب خبراء الأمن والحماية فإن فرق حماية البيانات لدى الشركات أصبحوا يواجهون مهمة صعبة للغاية لحماية البيانات من التسرب أثناء عمل الموظفين من منازلهم وعبر حواسبهم الشخصية، أو عبر حواسب تعود للشركات لكن من المنزل.



وكشفت شركة الأمن والحماية السحابية VMWare Carbon Black أن هجمات برمجيات انتزاع الفدية ارتفعت بنحو 150% في شهر مارس الماضي مقارنة بالشهر السابق. وتقول الشركة أنه أصبح من الأسهل اختراق موظفين يعملون عن بعد، محذرة من أن استخدام برامج VPN لكن تقدم الحماية الكاملة.

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أما شركة Cymru الأميركية لمراقبة عمليات الدخول للشبكات قدمت بيانات للباحثين الأمنيين لتحليلها والتي توصلت إلى نتيجة مفادها أن عمليات الدخول غير المصرح به والأنشطة الخبيثة شهدت نمو بأكثر من الضعف في الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية خلال مارس الماضي مقارنة مع يناير.وظهر نوع من الهجمات الذي ينتحل بصفة إجراء مسح من الثغرات والذي يقوم به المستخدم لزيادة حماية حاسبه، لكنها في الواقع تبحث عن الثغرات لاستخدامها لاحقاً في هجمات أقوى.وكانت وكالة الأمن الوطني الأميركية قد أكدت أن استخدام برامج VPN أدت إلى نوع جديد من المشاكل الأمنية، حيث أنه من الصعب الحفاظ على تحديث تلك البرامج وسد الثغرات الأمنية وذلك كونها تستخدم طوال اليوم ولا يجد العاملين وقتاً لتنصيب التحديثات.