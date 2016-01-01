

أخيرًا.. آبل تقدم ترقية للرسومات بأسعار معقولة لجهاز Mac Pro أخيرًا.. آبل تقدم ترقية للرسومات بأسعار معقولة لجهاز Mac Pro

أثارت آبل احتمال ترقية وحدة معالجة الرسوميات GPU بأسعار معقولة أكثر لـ Mac Pro لأشهر، والآن هي متاحة أخيرًا.







كما لاحظ موقع 9to5Mac، يمكنك الآن تكوين Mac Pro ببطاقة فيديو أو اثنين من بطاقات الفيديو Radeon Pro W5700X، ولكل منها ذاكرة 16 جيجابايت.

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من الممكن استخدام Radeon RX 5700 XT الموجه للاعبين في أجهزة Mac المزودة بنظام macOS Catalina،ولكن لا توجد ضمانات للدعم مع بطاقات الطرف الثالث.تتمتع W5700X أيضًا ببعض المزايا المحتملة، بما في ذلك تصميم وحدة MPX الهادئ بالإضافة إلى تضمين أربعة منافذ Thunderbolt 3.يعد Radeon Pro Vega II أكثر قوة بشكل عام مع 14.1 تيرافلوب (مقابل 9.4) ومرتين في ذاكرة الوصول العشوائي،إذا كنت تعتمد على المهام الثقيلة GPU، فلا يزال الخيار الأفضل، ومع ذلك، يمكن القول إن W5700X هي قيمة أفضل بكثير مع معظم الأداء بربع سعر الترقية، وهي متفوقة تقنيًا إلى حد ما - فهي تعتمد على الجيل الحالي من بنية Navi من AMD مع ميزات مثل فك تشفير HEVC الأصلي.إذا كنت تقوم بمهام يمكن أن تستفيد من GPU أسرع ولكنك تريد شيئًا أفضل من Radeon Pro 580X الافتراضي، فقد يناسب W5700X الفاتورة.