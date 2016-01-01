لا يمتلك الجميع نفس الذوق في سماع الموسيقى، لا بد لأصدقائك وبعض المنسقين الآخرين من إسقاط بعض المقاطع السيئة في قوائم التشغيل الخاصة بهم في بعض الأحيان.
يجب أن تجعل ميزة Spotify الأخيرة للمشتركين المميزين من الأسهل قليلاً تجنب الألحان التي لا تستطيع أو حيوانك الأليف الوقوف عليها.
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التعليقات على Spotify يطلق ميزة إخفاء الأغاني السيئة
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