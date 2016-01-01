Spotify يطلق ميزة إخفاء الأغاني السيئة

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Spotify يطلق ميزة إخفاء الأغاني السيئة

لا يمتلك الجميع نفس الذوق في سماع الموسيقى، لا بد لأصدقائك وبعض المنسقين الآخرين من إسقاط بعض المقاطع السيئة في قوائم التشغيل الخاصة بهم في بعض الأحيان.



يجب أن تجعل ميزة Spotify الأخيرة للمشتركين المميزين من الأسهل قليلاً تجنب الألحان التي لا تستطيع أو حيوانك الأليف الوقوف عليها.

من قائمة السياق على نظامي iOS و Android، ستتمكن من إخفاء الأغاني في قائمة تشغيل بحيث تتخطى Spotify المسارات التي لا تعجبك في كل مرة تقوم بتشغيلها.


هذه ترقية قوية لجودة الحياة، حيث لن تضطر إلى انتزاع الأغاني التي لا تحبها يدويًا من قائمة الانتظار في كل مرة تبدأ فيها قائمة تشغيل تحبها بخلاف ذلك، وإذا غيرت رأيك بشأن أغنية ما، فيمكنك دائمًا إخفاؤها.

المصدر: الوفد

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