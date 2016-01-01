

“فودافون مصر” تعلن عن تسهيلات في خدمات محفظة “فودافون كاش” من أجل سلامة العملاء “فودافون مصر” تعلن عن تسهيلات في خدمات محفظة “فودافون كاش” من أجل سلامة العملاء

أعلنت شبكة المحمول الأولى والأكبر في مصر، فودافون مصر Vodafone، عن إطلاقها عدد من الخدمات المميزة من خلال محفظتها الإلكترونية “فودافون كاش” Vodafone Cash، والتي يمكن الآن ولأول مرة التسجيل لاستخدامها من المنزل باستخدام الرقم القومي فقط، بهدف تطوير ودعم منظومة خدمات الدفع الإلكتروني في مصر، بما يتماشى مع خطة الدولة والبنك المركزي للحد من التعامل النقدي وتحويل الخدمات إلى النمط الرقمي خلال الفترة الراهنة.



كما تساهم هذه الخطوة في إتاحة خدمات “فودافون كاش” لمزيد من الشرائح والمستخدمين، حيث ساهمت المحفظة بالفعل في تيسير الدفع الإلكتروني لأكثر من مليون عميل دائم الاستخدام شهرياً.



وتتضمن الخدمات الإضافية والمميزات التي أعلنتها فودافون، التحويل من بطاقات الائتمان والبطاقات الشرائية إلى محفظة “فودافون كاش”، والتحويل لمحافظ أخرى لعملاء “فودافون كاش” أيضًا، وإتاحة خدمة VCN بدون أية رسوم، ذلك بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى للمعاملات اليومية من 6 آلاف جنيه إلى 30 ألف جنيه مصري، والمعاملات الشهرية التي تمت مضاعفتها لتصل إلى 100 ألف جنيه مصري، بجانب رفع حد تخزين الأموال على المحفظة ليصل إلى 50 ألف جنيه مصري.

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وصرح محمد عبدالله، رئيس قطاع التسويق والمبيعات: “تعد فودافون من الشركات ذات الحصة الأكبر في القيمة السوقية للمحافظ الإلكترونية بإجمالي 72% من إجمالي السوق، الذي يبلغ حجمه 11.7 مليار جنيه مصري، حيث وصل عدد مستخدمي “فودافون كاش” إلى أكثر من 3.5 مليون مستخدم في مصر. وفي إطار الاستراتيجية التوسعية الهادفة إلى دعم خدمات الدفع الرقمي في مصر والتي تشهد طفرة في الأداء والتطوير، قامت فودافون بتقديم خدماتها للسحب والإيداع عبر منظومة تحويل الأموال من خلال فودافون كاش، وذلك بالتعاون مع كلاً من ماستركارد وأمان.”وأضاف عبدالله: “عقدنا شراكة استراتيجية مع وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر، وذلك بهدف تقديم التسهيلات الخدمية وإتاحة النفقات الشهرية من خلال “فودافون كاش” التي تستهدف 20,000 من مشتركي صناديق المعاشات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي. كل ذلك بهدف تيسير المعاملات الإلكترونية التي تستبدل المعاملات التقليدية في المتاجر، ولتشجيع مزيد من المواطنين على البقاء في منازلهم كما نبهت الحكومة المصرية، لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد الذي يهدد السلامة والصحة العامة.”وتتيح خدمات “فودافون كاش” بالفعل تسديد الفواتير وسداد المستحقات الخدمية مثل المياه والكهرباء والغاز، وتسديد أية مصروفات تعليمية، بالإضافة إلى إتاحة خدمات التبرعات للمؤسسات المختلفة والتسوق والدفع عبر الإنترنت.كما تتيح فودافون تطبيقها الرقمي “أنا فودافون” لتقديم منظومة خدمية العملاء بديلة للعملاء دون الحاجة للاتصال بمركز دعم العملاء أو التوجه للفروع والمتاجر.