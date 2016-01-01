

بعد اتهامه بانتهاك خصوصية الأطفال... "تيك توك" يطرح تحديثا جديدا بعد اتهامه بانتهاك خصوصية الأطفال... "تيك توك" يطرح تحديثا جديدا

طرح تطبيق مقاطع الفيديو "تيك توك" تحديثا جديدا، عقب اتهامه بانتهاك خصوصية الأطفال وتغريمه 5.7 مليون دولار أمريكي.



أشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن "تيك توك" منح الوالدين حاليا أدوات جديدة لـ"المراقبة الأبوية" على حسابات أبنائهم، تحت خاصية جديدة أطلق عليها مصطلح "الاقتران العائلي".



وتسمح تلك الخاصية الجديدة لأولياء الأمور، بحظر محتوى معين من الظهور على حسابات أبنائهم على تيك توك، أو تحديد وقت معين لتشغيل التطبيق، لضمان أمان الأطفال.

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كما تسمح "الاقتران العائلي" بإمكانية حظر بعض أنشطة التطبيق، مثل الرسائل المباشرة مثلا.وكان "تيك توك" قد قدم في وقت سابق من هذا العام "وضع أمان العائلة"، التي تسمح لأباء بإعداد ضوابط لحسابات أبنائهم، لكن تلك المزايا الجديدة يمكن التحكم في حساب ابنك من هاتفك الشخصي من دون الحاجة إلى هاتف طفلك للتحكم فيما يشاهده.وبمجرد ربط حساب هاتف طفلك بحسابك على تطبيق تيك توك، يمكنك التحكم بصورة كاملة فيما يتصفحه طفلك وما يمكن أن يشاهده وما يمكن أن ينفذه من مهام على التطبيق.وحظيت تلك الإجراءات الجديدة بالثناء من قبل المركز الوطني الأمريكي للأطفال المفقودين والمستغلين.وقال جون كلارك مدير المركز: "نعتقد أن هذه الجهود هي خطوة حاسمة في مساعدة العائلات على التنقل بأمان عبر الإنترنت".