

لمساعدة المضررين من كورونا.. جوجل تمنح كل أسرة ألف دولار لمساعدة المضررين من كورونا.. جوجل تمنح كل أسرة ألف دولار

تعمل شركة "جوجل" على جمع أموال لنحو 5 آلاف عائلة في منطقة خليج سان فرانسيسكو، التي تسببت جائحة فيروس كورونا في انهيار الاقتصاد فيها، ما شكل ضغوطا على مصادر دخل هذه الأسر.







وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، قالت الوحدة الخيرية التابعة للشركة، الأحد، إن الرئيس التنفيذي، سوندار بيشاي، سيقدم مليون دولار لمؤسسة "جيف دايركتلي"، التي تقدم الأموال للعائلات المسجلة في برنامج المساعدة التغذوية الفيدرالي.

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وتهدف خطة "جوجل" لجمع 5 ملايين دولار، لمنح كل أسرة ألف دولار، وحتى اليوم الاثنين، استطاعت الشركة من جمع 2.45 مليون دولار في حساب هذه الخطة لدى "جيف دايركتلي".إنها نسبة صغيرة من الأموال مقارنة بالمقيمين في النطاق الكبير لمنطقة الخليج، والتي تضم ما يقرب من 8 ملايين نسمة. لكنها تمثل طريقة مباشرة لمساعدة السكان المحليين، والذين ينتظر الكثير منهم شيكات التحفيز التي أصدرتها الحكومة بقيمة 1200 دولار.