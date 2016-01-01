تعمل شركة "جوجل" على جمع أموال لنحو 5 آلاف عائلة في منطقة خليج سان فرانسيسكو، التي تسببت جائحة فيروس كورونا في انهيار الاقتصاد فيها، ما شكل ضغوطا على مصادر دخل هذه الأسر.
وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، قالت الوحدة الخيرية التابعة للشركة، الأحد، إن الرئيس التنفيذي، سوندار بيشاي، سيقدم مليون دولار لمؤسسة "جيف دايركتلي"، التي تقدم الأموال للعائلات المسجلة في برنامج المساعدة التغذوية الفيدرالي.
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التعليقات على لمساعدة المضررين من كورونا.. جوجل تمنح كل أسرة ألف دولار
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