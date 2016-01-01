لمساعدة المضررين من كورونا.. جوجل تمنح كل أسرة ألف دولار

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الكمبيوتر والإنترنت › لمساعدة المضررين من كورونا.. جوجل تمنح كل أسرة ألف دولار

صورة الخبر: لمساعدة المضررين من كورونا.. جوجل تمنح كل أسرة ألف دولار
لمساعدة المضررين من كورونا.. جوجل تمنح كل أسرة ألف دولار

تعمل شركة "جوجل" على جمع أموال لنحو 5 آلاف عائلة في منطقة خليج سان فرانسيسكو، التي تسببت جائحة فيروس كورونا في انهيار الاقتصاد فيها، ما شكل ضغوطا على مصادر دخل هذه الأسر.



وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، قالت الوحدة الخيرية التابعة للشركة، الأحد، إن الرئيس التنفيذي، سوندار بيشاي، سيقدم مليون دولار لمؤسسة "جيف دايركتلي"، التي تقدم الأموال للعائلات المسجلة في برنامج المساعدة التغذوية الفيدرالي.



وتهدف خطة "جوجل" لجمع 5 ملايين دولار، لمنح كل أسرة ألف دولار، وحتى اليوم الاثنين، استطاعت الشركة من جمع 2.45 مليون دولار في حساب هذه الخطة لدى "جيف دايركتلي".



إنها نسبة صغيرة من الأموال مقارنة بالمقيمين في النطاق الكبير لمنطقة الخليج، والتي تضم ما يقرب من 8 ملايين نسمة. لكنها تمثل طريقة مباشرة لمساعدة السكان المحليين، والذين ينتظر الكثير منهم شيكات التحفيز التي أصدرتها الحكومة بقيمة 1200 دولار.


المصدر: اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على لمساعدة المضررين من كورونا.. جوجل تمنح كل أسرة ألف دولار

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
40770

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الكمبيوتر
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager