شاهد.. وزير الاتصالات: الدخول على الإنترنت زاد بنسبة 75%

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن نسبة الدخول على الإنترنت زادت بنسبة 75%، جراء وجود المواطنين في منازلهم لساعات طويلة بسبب فيروس كورونا، إن لم يكن بشكل دائم.
وأشار إلى أن شبكة الإنترنت تتحمل أعباءً غير مسبوقة الفترة الحالية، ليس في مصر فقط، بل على مستوى العالم كله.
وأوضح "طلعت" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن مصر رفعت كفاءة شبكة الإنترنت العام الماضي 6 أضعاف، وهو ما مكّن الشبكة من استيعاب الأحمال غير المسبوقة التي تشهدها هذه الأيام.
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