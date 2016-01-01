شاهد.. وزير الاتصالات: الدخول على الإنترنت زاد بنسبة 75%

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شاهد.. وزير الاتصالات: الدخول على الإنترنت زاد بنسبة 75%

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن نسبة الدخول على الإنترنت زادت بنسبة 75%، جراء وجود المواطنين في منازلهم لساعات طويلة بسبب فيروس كورونا، إن لم يكن بشكل دائم.

وأشار إلى أن شبكة الإنترنت تتحمل أعباءً غير مسبوقة الفترة الحالية، ليس في مصر فقط، بل على مستوى العالم كله.

وأوضح "طلعت" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن مصر رفعت كفاءة شبكة الإنترنت العام الماضي 6 أضعاف، وهو ما مكّن الشبكة من استيعاب الأحمال غير المسبوقة التي تشهدها هذه الأيام.

وأضاف، أن "الشبكة متينة وقادرة على استيعاب هذه الأحمال، والدليل مرور امتحانات الثانوية العامة التجريبية بنجاح وبهدوء شديد من دون أي مشاكل على الإنترنت".

وقال وزير الاتصالات: "في كثير من الأحيان يشكو البعض من عدم القدرة على الدخول على موقع معين، وليس بالضرورة يكون السبب شبكة الإنترنت، ولكن قد يكون بسبب المواقع العالمية التي يحاول الدخول عليها والتي يتصفحها الملايين حول العالم، الظروف الحالية عالمية، والناس في بيوتها في كل العالم، والمواقع نفسها عليها أحمال غير مسبوقة".

المصدر: الوفد

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