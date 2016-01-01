هناك العديد من التطبيقات التي تساعد في عملية نقل الملفات من هاتفك الذكي إلى الحاسب وبالعكس لاسلكياً وبكل سهولة، لكن سامسونج ومايكروسوفت تريد أن توفر لك ذلك بدون الحاجة لأية تطبيقات من شركات أخرى، فقط عبر ويندوز 10 رسمياً.
في أحدث نسخة تجريبية متاحة من ويندوز 10 أصبح بإمكانك نقل ملفاتك لاسلكياً إلى بعض هواتف سامسونج بسهولة بالغة فقط عبر السحب والإفلات. وتدعم هذه الميزة حالياً على الأقل هاتفي جالكسي إس 10 و إس 20.
تقوم الميزة عبر استخدام تطبيق Your Phone من مايكروسوفت و خاصية Link to Windows ضمن هواتف سامسونج والتي بعد تفعيلها يمكنك اختيار الملفات التي تريد نقلها بين الحاسب والهاتف الذكي وبالطرفين معاً.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على ويندوز 10 يدعم نقل الملفات لاسلكياً من وإلى هواتف سامسونج
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق