

ويندوز 10 يدعم نقل الملفات لاسلكياً من وإلى هواتف سامسونج ويندوز 10 يدعم نقل الملفات لاسلكياً من وإلى هواتف سامسونج

هناك العديد من التطبيقات التي تساعد في عملية نقل الملفات من هاتفك الذكي إلى الحاسب وبالعكس لاسلكياً وبكل سهولة، لكن سامسونج ومايكروسوفت تريد أن توفر لك ذلك بدون الحاجة لأية تطبيقات من شركات أخرى، فقط عبر ويندوز 10 رسمياً.



في أحدث نسخة تجريبية متاحة من ويندوز 10 أصبح بإمكانك نقل ملفاتك لاسلكياً إلى بعض هواتف سامسونج بسهولة بالغة فقط عبر السحب والإفلات. وتدعم هذه الميزة حالياً على الأقل هاتفي جالكسي إس 10 و إس 20.



تقوم الميزة عبر استخدام تطبيق Your Phone من مايكروسوفت و خاصية Link to Windows ضمن هواتف سامسونج والتي بعد تفعيلها يمكنك اختيار الملفات التي تريد نقلها بين الحاسب والهاتف الذكي وبالطرفين معاً.

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والآن لنتحدث عن قيود هذه العملية، تدعم حجم ملفات بحد أقصى 512 ميغابايت للملف الواحد، لذا لا يمكنك نقل أفلامك الكبيرة عبرها. كما أنها مقيدة بعدد 100 ملف للدفعة الواحدة، لذا لو أردت إرسال ألبوماتك الكاملة من الصور فإنك ستضطر لإرسالهم على دفعات، كما يجب أن يكون الهاتف والحاسب على نفس الشبكة اللاسلكية، بالتالي لايمكنك الإرسال عن بعد، ولا تدعم هذه الميزة كافة هواتف سامسونج الذكية.بالرغم من هذه القيود لكنها تبقى دعم أفضل وأكثر أماناً، وستوفرها مايكروسوفت لاحقاً لكافة مستخدمي ويندوز، ولا نعرف بعد الهواتف التي تدعمها.لنأمل يوماً ما أن يكون هذا الدعم والسهولة موجودة على نطاق أندرويد بشكل رسمي بالتالي تتمكن باقي الشركات من استخدامها وليس فقط سامسونج.