

تطبيق التعارف المصري “هوايا” يحقق طفرة في عدد المستخدمين خلال أوقات الحظر تطبيق التعارف المصري “هوايا” يحقق طفرة في عدد المستخدمين خلال أوقات الحظر

بينما يواصل الكثيرون البقاء في المنازل استجابة لقرارات الحظر الحكومية، بهدف الحد من انتشار وباء كورونا المستجد “كوفيد-19” COVID-19، أكدت إحصائيات تطبيق التعارف والزواج “هوايا”، والصادر من القاهرة، زيادة في مدة استخدام عدد كبير من المقبلين علي الزواج للتطبيق خلال هذه الفترة.



التطبيق، الذي يعمل على تمكين الشباب العربي من جميع أنحاء العالم من اختيار شريك الحياة والتواصل معه بشكل آمن، وفي بيئة توفرها التكنولوجيا التي تحترم التقاليد والثقافة الأصيلة، شهد زيادة بنسبة 40% في الرسائل المرسلة بين المستخدمين.



ويركز “هوايا” على ربط العزاب الذين يبحثون عن الزواج والعلاقات الجادة، ورصدت الشركة زيادة قدرها 25% في الوقت الذي يمضيه المستخدمون على التطبيق، و50% زيادة في استخدام “الدردشة الحصرية”، وتتيح الخاصية الأخيرة لكلا المستخدمين التواصل مؤقتاً بشكل حصري مع بعضهما البعض، مما يتيح لهما التعارف بشكل أفضل وربما الارتباط.

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وتقول سارة (30 عاما)، وتعمل صحفية، والتي تستخدم التطبيق: “أردت أن أجرب تطبيق “هوايا” منذ مدة، ولكن الآن مع وجود الحظر، قررت أن أبدأ في استخدامه لأن لدي الوقت الكافي الذي يسمح لي بالتركيز عليه. ما أحبه في “هوايا” هو أنه يسمح لي بمقابلة أشخاص لم تكن تتاح لي الفرصة لمقابلتهم أبداً، ويتم ذلك في بيئة آمنة.”وقام “هوايا” بتشجيع المحادثات الرقمية عبر نشر إرشادات خاصة بفيروس كورونا، والتركيز على ضرورة البقاء في المنزل والتعارف عن بعد.وقال سامح صالح، رئيس مجلس إدارة “هوايا”: “مع الوقت الإضافي المتاح الآن بسبب الظروف التي تضطر الكثيرين للعمل من منازلهم، يشعر الناس أنهم أكثر وحدة بسبب ضيق الوقت المتاح لمقابلة الأصدقاء وحتى الغرباء. ولذلك نؤمن أن تطبيقنا اليوم يمثل أهمية أكثر من أي وقت مضى، حيث يمنح الناس الشعور بالرفقة وفرصة العثور على حب حقيقي قد يستمر مدى الحياة.”ويتوسع تطبيق “هوايا” حاليا، والذي صدر في مصر لأول مرة باسم هارمونيكا، في دول أخرى مثل السعودية، والإمارات، وإندونيسيا، وتركيا.