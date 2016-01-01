بينما يواصل الكثيرون البقاء في المنازل استجابة لقرارات الحظر الحكومية، بهدف الحد من انتشار وباء كورونا المستجد “كوفيد-19” COVID-19، أكدت إحصائيات تطبيق التعارف والزواج “هوايا”، والصادر من القاهرة، زيادة في مدة استخدام عدد كبير من المقبلين علي الزواج للتطبيق خلال هذه الفترة.
التطبيق، الذي يعمل على تمكين الشباب العربي من جميع أنحاء العالم من اختيار شريك الحياة والتواصل معه بشكل آمن، وفي بيئة توفرها التكنولوجيا التي تحترم التقاليد والثقافة الأصيلة، شهد زيادة بنسبة 40% في الرسائل المرسلة بين المستخدمين.
ويركز “هوايا” على ربط العزاب الذين يبحثون عن الزواج والعلاقات الجادة، ورصدت الشركة زيادة قدرها 25% في الوقت الذي يمضيه المستخدمون على التطبيق، و50% زيادة في استخدام “الدردشة الحصرية”، وتتيح الخاصية الأخيرة لكلا المستخدمين التواصل مؤقتاً بشكل حصري مع بعضهما البعض، مما يتيح لهما التعارف بشكل أفضل وربما الارتباط.
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التعليقات على تطبيق التعارف المصري “هوايا” يحقق طفرة في عدد المستخدمين خلال أوقات الحظر
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