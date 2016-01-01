

وزارة الاتصالات تنظم تدريب التسويق الإلكتروني لرائدات الأعمال أونلاين وزارة الاتصالات تنظم تدريب التسويق الإلكتروني لرائدات الأعمال أونلاين

تنظم الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برنامج تدريب رائدات الأعمال الحرفيات على مهارات التسويق الرقمي باستخدام منصات التواصل الاجتماعي، عن طريق تطبيقات البث الحي التفاعلي أونلاين، ضمن أنشطة مبادرة "قدوة-تك" المستمرة في الفترة من 12 إلى 23 أبريل.



ويأتي هذا انطلاقًا من الرؤية الاستراتيجية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمرتكزة على ضرورة تعزيز دور التكنولوجيا بصورة فعالة ومستدامة في تنمية المجتمع ورفع مهارات العنصر البشري.







وتحرص الوزارة على دعم كافة المبادرات التنموية خصوصًا "قدوة-تك"، كما تسعى

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لاستثمار كافة الأدوات التكنولوجية والتي أثبتت فعاليتها في تحقيق أهداف التنمية وإحداث التغيير المجتمعي المطلوب.ويتم خلال البرنامج استخدام أحدث تطبيقات التدريب أونلاين، وتم التوجه نحو استخدام الحلول التكنولوجية في تنفيذ أنشطة المبادرة؛للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع.ويتميز تنفيذ البرنامج التدريبي أونلاين بأنه لن تتحمل المتدربات أية أعباء انتقالات أو سفر، إضافة إلى أنه تم تحديد أوقات التدريب بشكل يراعي الأوقات المناسبة والظروف الشخصية للمتدربات.ويستهدف التدريب تطوير مهارات الحرفيات على أدوات التسويق الرقمي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مثل فيسبوك ويوتيوب وانستجرام، لتسويق مشروعاتهن الحرفية بشكل أكثر فعالية من خلال خطط تسويقية متكاملة.ويتضمن التدريب عدة موضوعات منها مفهوم التسويق وتطور الأدوات التسويقية وتحليل نسبة الفائدة إلى التكلفة والتسويق باستخدام وسائل الإعلام الرقمية والاجتماعية ومواقع التجارة الإلكترونية وكيفية إدارة الإعلانات واستراتيجيات التسويق الإلكتروني.وجدير بالذكر أن مبادرة "قدوة- تك" تستهدف تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وتعزيز الإدماج الرقمي للسيدات والفتيات، خصوصًا في مجال بناء القدرات وتأهيل الفتيات والسيدات من خلال برامج تدريبية توائم احتياجاتهن اقتصاديًا واجتماعيًا باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.