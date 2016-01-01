«HP» تدشن برنامجًا لدعم التعلّم عن بُعد فى الشرق الأوسط

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«HP» تدشن برنامجًا لدعم التعلّم عن بُعد فى الشرق الأوسط

أطلقت «HP Inc» برنامج Be Online لدعم المدارس والجامعات لتهيئة بيئة تعلّم افتراضية متكاملة، من خلال توفير كافة الخبرات والأدوات اللازمة لتحقيق هذا التوجّه دون أى تكلفة. ويتيح البرنامج للمدارس والجامعات إمكانية الدخول إلى منظومة متكاملة من المواد التعليمية بما يوفر بيئة شاملة للتعلم عن بُعد، تتضمن استشارات للتعلم الإلكترونى وحلولًا لإدارة العملية التعليمية.

تأتى المبادرة فى إطار التزام (HP) بالمساهمة لتمكين نتائج تعلم أفضل لـ100 مليون شخص حول العالم بحلول عام 2025، وتقديم برامج دراسية تحقق من خلالها أهدافها التعليمية والمستدامة.

المصدر: المصرى اليوم

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