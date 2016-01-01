

Apple Maps ستعرض مواقع اختبار كورونا Apple Maps ستعرض مواقع اختبار كورونا

سيكون من السهل قريبًا العثور على مواقع اختبار فيروس كورونا المستجد COVID-19 إذا كنت تعيش في النظام البيئي لشركة Apple.







كما اكتشف 9to5Mac، فتحت Apple بوابة لمقدمي الرعاية الصحية لإضافة مرافق اختبار COVID-19 إلى الخرائط، ستخبرك القوائم بما تحتاج

قد يعجبك أيضا... loading...

إلى معرفته إذا ذهبت، بما في ذلك متطلبات المواعيد أو الإحالات، ونوع الاختبار "المستشفى أو المختبر" وأنواع المرافق مثل المباني، قد لا تقلق بشأن إعادتك إذا ظهرت عليك الأعراض.كما هو الحال مع ميزة تتبع جهات الاتصال من Apple، سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يظهر في الممارسة، سيعتمد على المشاركة في الوقت المناسب من المرافق.عند توفر تسهيلات اختبار كافية، على الرغم من ذلك، يمكن أن تكون الخرائط ضرورية للأشخاص الذين ليس لديهم تطبيقات الطرف الثالث لمعرفة أين يجب أن يذهبوا.