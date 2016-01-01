أعلنت شركة "تويتر" عن إزالة ميزة مهمة في تطبيقها تتعلق بخصوصية بيانات المستخدمين.
وأشارت "تويتر" في بيان على موقعها الرسمي إلى أنها أزالت من تطبيقها مؤخرا الميزة التي كان يستفيد منها الكثير من المستخدمين، والتي كانت تمنعها من مشاركة بياناتهم المتعلقة بالإعلانات التي يتابعونها مع أطراف ثالثة.
وأثارت هذه الأخبار حفيظة الكثيرين من مستخدمي التطبيق إذ اعتبروا أن الهدف من إزالة ميزة "مشاركة البيانات مع شركاء تويتر" ينتهك حقوق الخصوصية ويهدف لاستغلال بياناتهم لأهداف تجارية وتسويقية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على "تويتر" تثير حفيظة المستخدمين وتلغي ميزة من تطبيقها
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق