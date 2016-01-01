"تويتر" تثير حفيظة المستخدمين وتلغي ميزة من تطبيقها

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صورة الخبر: "تويتر" تثير حفيظة المستخدمين وتلغي ميزة من تطبيقها
"تويتر" تثير حفيظة المستخدمين وتلغي ميزة من تطبيقها

أعلنت شركة "تويتر" عن إزالة ميزة مهمة في تطبيقها تتعلق بخصوصية بيانات المستخدمين.

وأشارت "تويتر" في بيان على موقعها الرسمي إلى أنها أزالت من تطبيقها مؤخرا الميزة التي كان يستفيد منها الكثير من المستخدمين، والتي كانت تمنعها من مشاركة بياناتهم المتعلقة بالإعلانات التي يتابعونها مع أطراف ثالثة.

وأثارت هذه الأخبار حفيظة الكثيرين من مستخدمي التطبيق إذ اعتبروا أن الهدف من إزالة ميزة "مشاركة البيانات مع شركاء تويتر" ينتهك حقوق الخصوصية ويهدف لاستغلال بياناتهم لأهداف تجارية وتسويقية.

ومن جانبها أكدت "تويتر" أن تعطيل هذه الميزة لن يؤثر على البيانات الشخصية للمستخدمين، ولن تتمكن أطراف ثالثة من الحصول على بيانات تتعلق بأسمائهم أو أرقام هواتفهم أو حساباتهم الإلكترونية.

المصدر: روسيا اليوم

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