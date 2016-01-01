

سامسونج تعلن إيقاف مساعد S Voice في يونيو سامسونج تعلن إيقاف مساعد S Voice في يونيو

قدمت سامسونج Samsung مساعد S Voice الخاص بها عام 2012، حيث سعت إلى المواكبة بعد أن دخلت آبل Apple في Siri.







لقد كانت إضافة ملحوظة لـ Galaxy S III، إلى جانب شاشة الهاتف الضخمة مقاس 4.8 بوصة، ووحدة المعالجة المركزية القوية رباعية النواة وواجهة TouchWiz، بالطبع أصبح مساعدو الذكاء الاصطناعي عشرة سنتات تقريبًا، وبعد أن فشلت S Voice في مواكبة المنافسة التي استحوذت عليها شركة Samsung

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Viv لاستخدام تقنيتها كبديل، Bixby.لم يجعل Bixby الكثير من العلامات أيضًا، ولكن الآن تقوم Samsung بسحب القابس على S Voice، ويشير SamMobile إلى إشعار من الشركة يشير إلى أن خدمة S Voice ستنتهي اعتبارًا من 1 يونيو.تشير الملاحظة أيضًا إلى أن الأجهزة القابلة للارتداء مثل Galaxy Watch و Galaxy Active لديها بالفعل تحديث مع Bixby متاح، بينما سيحصل Gear S3 و Gear Sport على واحد بعد إيقاف S Voice.لم تعمل هذه الميزة أبدًا بشكل جيد بما يكفي للإشارة إلى أن العديد من الأشخاص لا يزالون يستخدمونها، ولكن من المحتمل أن تكون هناك مشكلة بالنسبة لشخص ما يستخدم ميزات التحدث دون استخدام اليدين على الأجهزة القديمة التي لا يمكنه الترقية، ومع ذلك على هذه الهواتف القديمة أو حتى الأجهزة الحديثة الرخيصة، تتوفر ميزات مثل Bixby أو Google Assistant أو Amazon Alexa على نطاق واسع الآن.