

مايكروسوفت قد تؤجل إطلاق حاسب متطور بشاشتين مايكروسوفت قد تؤجل إطلاق حاسب متطور بشاشتين

أشارت مواقع مختصة بشؤون التقنية إلى أن شركة مايكروسوفت قد تؤجل إطلاق حاسبها اللوحي المتطور Surface Neo.



وتبعا للتسريبات فإن إطلاق الحاسب الجديد قد يؤجل بسبب المشكلات الفنية التي تتعلق بنظام Windows 10x الذي سيزود به، والذي كان سيخوله لإنجاز مهمات كثيرة مرتبطة بالطباعة والتصميم على غرار الحواسب الشخصية المحمولة.



وكانت بعض المواقع قد أشارت في وقت سابق إلى أن الحاسب المذكور سيعطي المستخدمين ميزات لم توفرها الحواسب اللوحية التقليدية من قبل، مثل ميزة تشغيل عدة تطبيقات في وقت واحد وعرض هذه التطبيقات على شاشتين.

قد يعجبك أيضا... loading...

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحاسب هو نسخة مطورة عن أجهزة Surface Duo التي كشفت عنها مايكروسوفت في وقت سابق، والتي صممت لتعمل بنظام أندرويد، وأتت بشاشتين يمكن طيهما بزاوية 90 أو180 أو360 درجة.