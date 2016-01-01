

قد نرى AirPods X وسماعات للرأس من شركة آبل في مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2020 قد نرى AirPods X وسماعات للرأس من شركة آبل في مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2020

لقد سمعنا مؤخرًا شائعات مفادها أن شركة آبل تخطط على ما يبدو لإطلاق نسخة جديدة من سماعات AirPods Pro تُدعى AirPods Pro Lite. الآن وفقا لتغريدة جديدة من قبل Jon Prosser، فهي تشير إلى أن هذه السماعات ستحمل في الواقع إسم AirPods X وسيتم الكشف عنها في مؤتمر آبل السنوي للمطورين WWDC 2020.



وفقا لـ Jon Prosser، يبدو أن سماعات AirPods X ستكون مشابهة في المفهوم لسماعات BeatsX، فهي ستكون مصممة ليتم إستخدام أثناء مزاولة الرياضة. في الوقت الحالي، سلسلة سماعات AirPods لا تُقاوم العرق، على الرغم من أنه لا يزال من الممكن إستخدامها في صالة الألعاب الرياضية، إلا أن القيام بذلك يعرضها لخطر التلف نظرًا إلى أنه لم يتم تصميمها لمثل هذه الأنشطة، ولكن يُشاع أن سماعات AirPods X القادمة ستُغير ذلك.



التغريدة المذكورة آنفًا لمحت كذلك إلى أن سماعات AirPods X القادمة ستُكلف حوالي 200 دولار أمريكي، مما يجعلها أكثر تكلفة بقليل مقارنة مع سماعات AirPods Pro الحالية. بالإضافة إلى AirPods X، يضيف Jon Prosser أن شركة آبل تخطط أيضًا لإطلاق سماعات رأس جديدة مشابهة لسماعات Beats 700. لا نعرف الكثير عن سماعات الرأس هذه، ولكن إذا إتضح أن ذلك صحيح، فقد تكون أول سماعات للرأس من شركة آبل. ويُشاع بأنها ستُكلف 350 دولار أمريكي.

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يُقال أنه سيتم الإعلان عن هذه المنتجات الجديدة في مؤتمر آبل السنوي للمطورين WWDC 2020، والذي سيتم بثه عبر الإنترنت فقط بسبب تفشي فيروس كورونا. عمومًا، سيتعين علينا الإنتظار حتى منتصف هذا العام لمعرفة التفاصيل، وحتى ذلك الحين، يُرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة.