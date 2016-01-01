تحديث "ويندوز 10" يجعل تشغيل كل الملفات أمرا سهلا

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تحديث "ويندوز 10" يجعل تشغيل كل الملفات أمرا سهلا

طرحت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية تحديثا لنظام تشغيل "ويندوز 10" يجعل تشغيل كل الملفات أمرا سهلا.

وأوضح موقع "إنغادجيت" في تقرير جديد أن تحديث "ويندوز 10"، بات يدعم تشغيل الملفات عبر نظام تشغيل "لينكس".

ويمكن تشغيل تلك الملفات من خلال منظومة جديدة لتشغيل الملفات أطلق عليها "مستكشف الملفات" (File Explorer).

ومنحت "مايكروسوفت" لنظام "ويندوز" المحدث إمكانية إضافة تقنيات جديدة مثل أدوات لتنظيف الملفات التالفة وغير المستخدمة ضمن إعدادات التخزين، والتي تستهلك من الذاكرة العشوائية "رام" للحاسب.

​كما مكنت كذلك مستخدمي "ويندوز 10" من تحرير مساحة القرص الصلب، عن طريق تحديد الملفات غير المستخدمة وحذفها.

وتقدم مايكروسوفت كذلك في تحديث "ويندوز 10" تحديثات وميزات جديدة في شريط أخبار "مايكروسوفت" وجعله قابلا للتخصيص بدقة على جانب الشاشة، وتقدم التحديثات على مدار اليوم.

ويمكن تقليل التحديثات بنقرة واحدة، حتى لا تشتت انتباهك.

المصدر: سبوتنيك

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