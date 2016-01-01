لمراقبة وتقييد الإنترنت للأطفال.. إليك التطبيقات

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لمراقبة وتقييد الإنترنت للأطفال.. إليك التطبيقات

يجلس الأطفال حاليا لفترات طويلة على الإنترنت، نظرا لإجراءات "العزل المنزلي" الاحترازية لمكافحة تفشي جائحة كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

ويحتاج أولياء الأمور إلى وسائل يمكنهم من خلالها ضمان "إنترنت آمن" لأطفالهم.

ونشر موقع "تايمز نيوز ناو" تقريرا حول مجموعة من التطبيقات التي يمكن لأولياء الأمور من خلالها مراقبة وتقييد الإنترنت لأطفالهم.

وجاءت تلك القائمة على النحو التالي:

BreakFree

يتيح التطبيق إمكانية المراقبة الأبوية على كل ما يستخدمه طفلك في هاتفه، ويقدم مجموعة من الميزات التي تساعد أولياء الأمور على مراقبة استخدام الهاتف وإحصائيات كاملة.

التطبيق مجاني على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".
MamaBear

يتتبع التطبيق المواقع والتنبيهات والإشعارات وما إلى ذلك من أمور، والتدقيق على يتصفحه في فيسبوك أو تويتر أو إنستغرام ومن يتابعهم ويتحدث معهم.

DinnerTime plus

يتيح التطبيق تقييد استخدام الهاتف من قبل طفلك، ويقوم بجدولة القيود في توقيتات محددة وكذلك تقديم تقارير مفصلة عن استخدام طفلك للهاتف والتطبيقات الأكثر استخداما.

ويسمح أيضا بحظر تطبيقات بعينها، وإمكانية قفل الهاتف الذكي الخاص بالطفل من هاتفك الشخصي

ScreenTime

يعد تطبيق "سكرين تايم" واحد من أفضل التطبيقات لتقييد استخدام طفلك للهاتف الذكي، حيث يضع حدودا يومية للاستخدام يكن ألا يتخطاها الطفل، ويمكن إيقاف تنزيل تطبيقات في توقيتات معينة، والموافقة المسبقة على تنزيل التطبيقات أو رفضها.

Checky

يتيح تطبيق "تشيكي" معرفة عدد المرات التي يستخدم فيها طفلك الهاتف وبالتالي المساعدة في ضبط استخدام طفلك للهاتف وعدم وصول طفلك إلى درجة الإدمان.


المصدر: اخبار اليوم

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