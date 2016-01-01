

HiSilicon Kirin 985 يخضع للإختبارات، وينجح في التفوق على HiSilicon Kirin 820 HiSilicon Kirin 985 يخضع للإختبارات، وينجح في التفوق على HiSilicon Kirin 820

HiSilicon Kirin 985 هو المعالج القادم من شركة Huawei، وسيضم مودم 5G مدمج مع العلم بأنه سيكون القلب النابض في الهاتف Honor 30 القادم في وقت لاحق من هذا الشهر بدلاً من المعالج HiSilicon Kiri 990 5G الحالي. لا نعلم الكثير عن هذا المعالج، ولكن النتائج التي ظهرت حديثًا في منصة إختبارات الأداء AI Benchmark تكشف لنا عن بعض التفاصيل الإضافية.



سيكون HiSilicon Kirin 985 مشابهًا للمعالج HiSilicon Kirin 820 الذي أعلنت عنه شركة Huawei في الأونة الأخيرة، فهو سيضم نواة أساسية واحدة فقط، بالإضافة إلى ثلاثة أنوية كبيرة، وأربعة أنوية صغيرة. وعلى سبيل المقارنة، فالمعالج HiSilicon Kirin 990 الحالي يضم نواتين أساسيتين، بالإضافة إلى نواتين كبيرتين وأربعة أنوية صغيرة. ومع ذلك، تستخدم جميع هذه المعالجات الثلاثة نفس الأنوية، وهي Cortex-A76 و Cortex-A55.



أما بخصوص وحدة المعالجة العصبية ( NPU ) التي تتكفل بمهام الذكاء الإصطناعي، فهي تستخدم أنوية Da Vinci المصممة من قبل شركة Huawei نفسها. بالنسبة لوحدة المعالجة العصبية في المعالج HiSilicon Kirin 985، فهي ستضم نواتين، مما سيؤدي إلى مضاعفة قدرة المعالج على التعامل مع مهام الذكاء الإصطناعي.

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بناءً على النتائج المُحققة، فقد إستطاع المعالج HiSilicon Kirin 985 التفوق على شقيقه HiSilicon Kirin 820، ولكنه لم ينجح في التفوق على المعالج MediaTek Dimensity 1000، على الأقل في منصة إختبارات الأداء AI Benchmark.