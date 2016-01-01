

بسبب كورونا.. فيسبوك تطلق ميزة جديدة للألعاب بسبب كورونا.. فيسبوك تطلق ميزة جديدة للألعاب

أطلقت شركة فيسبوك "Facebook "، ميزة جديدة لخدمة الألعاب التابعة لها Facebook Gaming، تهدف إلى تقريب المستخدمين افتراضيا، وذلك في ظل عدم قدرتهم على التواجد في نفس المكان جسديا بسبب فيروس كورونا.



ووفقا لما ذكره موقع "theverge" التقني،تتيح الميزة الجديدة التى تسمي البطولات Tournaments، للمستخدمين إنشاء وتنظيم بطولات افتراضية في تنسيقات متنوعة، و تهدف إلى التخفيف من بعض الإجهاد الناتج عن التباعد الاجتماعي.



وتعد ميزة عملاق التواصل الاجتماعي الجديدة، مخصصة لكل نوع من أنواع المسابقات، من الألعاب العادية إلى الألعاب الرياضية الإلكترونية العالية المستوى.

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وكما تأتي خدمة Tournaments، مدمجة مباشرة في منصة Facebook Gaming نفسها، مما يعني أنه يمكن لمنشئي المحتوى استضافة بطولات للمعجبين، وبثها أيضا. ويمكنهم الاستفادة من أدوات جمع التبرعات التابعة لفيسبوك، للتبرع بأي أموال تجمع مباشرة لصالح المنظمات الإغاثية.وقالت فيسبوك على الصفحة الخاصة بالخدمة: “يسعدنا فتح الوصول المبكر إلى Facebook Gaming Tournaments، وهي ميزة تساعد المستخدمين على البقاء على اتصال من خلال الألعاب. وتدور الألعاب حول المنافسة الودية”.وتظهر ميزة البطولات لأول مرة، حيث لا تحتوي منصة Twitch وغيرها من منصات البث الكبيرة الأخرى على أي ميزة مشابه لها في منصاتها، باستثناء Twitch Rivals.وعلى الرغم من أن منصات البث المباشر الأخرى المنافسة، شهدت منصة Facebook Gaming زيادة في الاستخدم خلال العام الجاري، وفقا للبيانات الواردة من شركة تحليلات البث المباشر Streamlabs، إذ تضاعفت ساعات عملها ثلاث مرات، بسبب تفشي فيروس كورونا COVID-1