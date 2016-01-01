

MSI تكشف النقاب رسميًا عن ” أول حاسوب محمول في العالم ” مزود بشاشة MiniLED MSI تكشف النقاب رسميًا عن ” أول حاسوب محمول في العالم ” مزود بشاشة MiniLED

تستمر الكثير من الحواسيب المحمولة هذه الأيام في إستخدام شاشات LCD. إحدى الأسباب التي تجعل الشركات المصنعة للحواسيب المحمولة لا تتسرع في تبني شاشات OLED هي التكلفة المرتفعة لهذه الأخيرة، فلا شك أن شاشات OLED الكبيرة أكثر تكلفة من شاشات OLED الصغيرة التي يجري إستخدامها حاليًا في الهواتف الذكية، ولكن مع ذلك، هناك بعض الشركات التي قررت الإقدام على هذه الخطوة.



في الواقع، يبدو أن شركة MSI الرائدة في مجال صناعة حواسيب الألعاب المحمولة إستطاعت التغلب على الجميع وقامت بالكشف عن الحاسوب المحمول MSI Creator 17، والذي وفقا لشركة MSI يُعتبر أول حاسوب محمول في العالم يضم شاشة بتكنولوجيا MiniLED. هذا الحاسوب المحمول الجديد يأتي مع شاشة بحجم 17 إنش وبدقة 4K UHD، ومن خلال جمع ذلك مع تقنية MiniLED، فمن المفترض أن ينتج عن ذلك بعض الألوان الواضحة والغنية.



وفيما يخص المواصفات التقنية، فقد تم تزويد الحاسوب MSI Creator 17 الجديد بالمعالج Intel Core i7 10875H، وبما يصل إلى 32GB من الذاكرة العشوائية، وبما يصل إلى 2 تيرابايت من الذاكرة التخزينية NVMe. هناك أيضًا خيار الحصول على هذا الحاسوب المحمول مع بطاقة الرسوميات Nvidia GeForce RTX2060 أو Nvidia GeForce RTX2080 Super Max-Q.

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عمومًا، في حالة إذا كنت مهتمًا بشراء هذا الحاسوب المحمول، فهو سيصبح متوفرًا للشراء في وقت لاحق من هذا العام بسعر يبدأ من 1799 دولار أمريكي.