

"مايكروسوفت" تعدّل واجهة لوحة معلومات أجهزة الألعاب "إكس بوكس" "مايكروسوفت" تعدّل واجهة لوحة معلومات أجهزة الألعاب "إكس بوكس"

أجرت ٍٍٍٍٍٍِِشركة "مايكروسوفت" الأمريكية، عملاق صناعة البرمجيات، تعديلات إضافية على لوحة معلومات أجهزة الألعاب الرقمية "إكسبوكس ون"، لتجعل واجهتها أكثر بساطة وقابلية للتخصيص، وذلك قبل أشهر فقط من إطلاق السلسلة "إكس سيريز".



وطورت الشركة الدليل الخاص بلوحة معلومات أجهزة الألعاب الرقمية "إكسبوكس ون"، والتي أصبحت توفر وصولًا سريعًا إلى المحتوى والأصدقاء وحتى الإعدادات عند النقر فوق زر "إكسبوكس" على وحدة التحكم.



وأصبح الترتيب الافتراضي الجديد، يتيح التنقل من خلال علامات التبويب بترتيب من اليسار إلى اليمين وحتى تخصيص طريقة الترتيب بالكامل.

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وتم دمج كل من وضع "الحفلة" و"الرسائل" و"الدعوات" في علامة تبويب جديدة تحمل اسم "الحفلات والدردشات"، بينما تم نقل الإعدادات وإعدادات الصوت وخيارات الطاقة إلى علامة التبويب "الملف الشخصي والنظام". كما تم تجميع إشعارات التطبيقات والنظام تحت أيقونة الجرس مع تنبيهات "إكسبوكس" الأخرى ، وأضيف إمكانية البحث عن خيارات المجموعات في علامة تبويب الأشخاص العاديين.وأصبح الدليل الآن يبدو وكأنه يحتوي على واجهة أكثر تنظيمًا وبساطة من ذي قبل. فالتبسيط هو شيء تعمل عليه "مايكروسوفت" هذا العام مع اقترابها من إطلاق الإصدار "سيريز إكس".وكانت "مايكروسوفت" قد عدلت مؤخرا لوحة معلومات أجهزة ألعاب "إكس بوكس ون"، عبر تزويدها بشاشة رئيسية جديدة تنظم المحتوى بشكل أفضل وتقدم المزيد من خيارات التخصيص. وخضعت لوحة معلومات أجهزة ألعاب "إكس بوكس ون" للعديد من التغييرات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تحديث تصميم "فلونت ديزاين" في عام 2017 ، وإعادة تصميم كبيرة في عام 2015 ، وتعديلات ركزت على السرعة.وتعرضت لوحة معلومات أجهزة ألعاب "إكس بوكس ون" التي أجرت "مايكروسوفت" عدة تغييرات عليها، لانتقادات باعتبارها مربكة وفوضوية خاصة للمستخدمين الجدد، لكن يبدو أن التحسينات الأخيرة تقطع شوطًا طويلًا نحو تحسين هذا الوضع.