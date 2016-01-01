ثغرة في Safari تسمح للقراصنة بإختراق كاميرات الويب والميكروفونات لأجهزة iOS و MacOS

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ثغرة في Safari تسمح للقراصنة بإختراق كاميرات الويب والميكروفونات لأجهزة iOS و MacOS

إحدى المخاوف التي تساور الكثير منا مع الأجهزة المزودة بالكاميرات والميكروفونات المدمجة، هي ما إذا كان يمكن إستخدام هذه الميزات للتجسس علينا أم لا. هذا هو السبب الذي يدفع بعض الأشخاص إلى وضع الشريط فوق الميكروفونات والكاميرات على الحواسيب الخاصة بهم لمنع حدوث ذلك.

أما وقد قلنا ذلك، يبدو أن شيئًا مشابهًا حدث تقريبًا لأجهزة iOS و macOS. هذا وفقًا للباحث الأمني Ryan Pickren، والذي إكتشف العديد من الثغرات الأمنية في المتصفح Safari التابع لشركة آبل والتي لو تم إستغلالها، كانت ستسمح للقراصنة بالتحكم في كاميرات الويب والميكروفونات على أجهزة iOS و macOS والتجسس على المستخدمين.

وفقًا لـ Ryan Pickren، فهو يقول أن هذا له علاقة بالمتصفح Safari الذي يقوم بتشجيع المستخدمين على حفظ التفضيلات لصلاحيات الموقع الإلكتروني بحيث صرح بالقول : ” ما يمكن أن يفعله المهاجم بسلسلة القتل هذه هو إنشاء موقع ويب خبيث يمكن أن يتحول من منظور Safari إلى Skype. وبعد ذلك سيحصل الموقع الخبيث على جميع الصلاحيات التي منحتها سابقًا لـ Skype، مما يعني أن المهاجم يمكنه بدء التقاط صور لك أو تشغيل الميكروفون أو حتى مشاركة الشاشة “.

لحسن الحظ، يبدو أن Ryan Pickren تواصل مع آبل لإبلاغها بهذه الثغرات الأمنية، والتي تم ترقيعها منذ ذلك الحين. حصل Ryan Pickren أيضًا على مكافأة بقيمة 75 آلف دولار أمريكي لإكتشافه هذه الثغرات كجزء من برنامج المكافآت التابع لشركة آبل.

المصدر: موقع الكترونى

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