سامسونج تؤجل الإنتاج الضخم لرقاقات 3 نانومتر بسبب تفشي فيروس كورونا

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سامسونج تؤجل الإنتاج الضخم لرقاقات 3 نانومتر بسبب تفشي فيروس كورونا

تأثرت شركة سامسونج مثلها مثل العديد من العلامات التجارية المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية، بجائحة كورونا التي أودت بحياة أكثر من 74 آلف شخص في جميع أنحاء العالم وقت كتابة هذا التقرير.

أجبر تفشي فيروس كورونا بالفعل شركة سامسونج على إغلاق متاجرها وإغلاق مصانعها للهواتف الذكية. ووفقا لتقرير جديد، فيبدو أن تفشي فيروس كورونا أجبر شركة سامسونج كذلك على تأجيل الإنتاج الضخم للمعالجات والرقاقات بإستخدام تكنولوجيا 3 نانومتر إلى العام 2022.

خططت شركة سامسونج في البداية لبدء الإنتاج الضخم للمعالجات والرقاقات بإستخدام تكنولوجيا 3 نانومتر في العام 2021، ولكن نظرًا لأن الشركة لم تتمكن من إكمال عملية تثبيت وإعداد المعدات المطلوبة لخطوط الإنتاج بسبب فيروس كورونا، فقد تم تأجيل الإنتاج الضخم إلى العام 2022.

تتنافس شركة سامسونج مع شركة TSMC التايوانية للبدء بصنع الرقاقات والمعالجات بإستخدام تكنولوجيا 3 نانومتر، ومع رغبة شركة سامسونج الآن في تأجيل الإنتاج الضخم إلى العام 2022، يبقى أن نرى من هي أول شركة ستقوم بجلب رقاقات 3 نانومتر إلى السوق.

المصدر: موقع الكترونى

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