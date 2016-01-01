

تفوق على Apple Music .. تعرف على أكبر موقع للموسيقى في العالم تفوق على Apple Music .. تعرف على أكبر موقع للموسيقى في العالم

كشفت شركة Counterpoint لأبحاث السوق أن موقع Spotify لخدمة البث الموسيقى، حصل على أكبر موقع من حيث عدد المشتركين في مواقع البث الموسيقى في العالم في عام 2019.



وحصل موقع Spotify على عدد مشتركين من كل أنحاء العالم بنسبة تصل إلى 35% من إجمالي الاشتراكات فيما جاء في المرتبة الثانية موقع Apple Music بنسبة 19%،. أما موقع Amazon Music فجاء بنحو 15% .



وأرجعت الشركة هذا النجاح إلى أن موقع Spotify يقدم عدد من العروض المختلفة والمميزة ، بالإضافة إلى تبنى حملات ترويجية كعروض Spotify Premium المجانية لمدة ثلاثة أشهر، وتخفيض أسعار الاشتراكات، والتركيز على المحتوى الحصري.

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وكان موقع Spotify، في وقت سابق قد قرر تعليق كل الإعلانات السياسية بدءا من 2020 في الولايات المتحدة، خاصة الإعلانات الدعائية للحملات السياسية في انتخابات الرئاسة القادمة.وأكد الموقع في بيان له تعليق كل الإعلانات السياسية، وأضاف البيان أن الموقع لديه الأدوات والأنظمة التى تجعله يقوم بمراجعة محتوى وتقييم جميع الإعلانات السياسية، وإنهم مستمرون طوال الوقت في تقييم العملية، كما أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التى سمتع فيها الإعلانات السياسية.أغان جديدة لرفع المعنويات.. تحديث جديد لتطبيق Apple Music