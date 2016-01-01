

من المنزل..اتفرج على الأفلام مع أهلك وأصحابك أونلاين من المنزل..اتفرج على الأفلام مع أهلك وأصحابك أونلاين

مع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 فى العديد من دول العالم، اتبعت معظم الحكومات اجراءاتها الإحترازية لكبح جماح هذا الفيروس والتقليل من تفشيه، وذلك عن طريق الحجر الصحي المنزلى نظرًا لأنه الحل الأفضل حاليًا لتقليل عدد الإصابات الجديدة بكورونا وحصاره، وفى نفس الوقت عدم الضغط على المستشفيات والمراكز الصحية وتحميلها فوق طاقتها.



وتمثل ذلك فى مغلق المقاهى والكافيهات والأماكن الترفيهية نهائيًا لعدم إنتشار الإصابة بفيروس كورونا،ومع تبعيات هذا القرار بدأ الكثيرون فى الشعور بالملل أثناء قضاء معظم الوقت داخل منازلهم، خاصةً افتقاد الاجتماع مع الأهل أو الأصدقاء.



ولكن بفضل تطبيق Rave لن يعرف الملل لك طريقًا، حيث يمكنك بكل سهولة مشاهدة ما تحب من الأفلام والمسلاسلات، وحتى محتوى يوتيوب المختلف أونلاين معهم.

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ولا تقتصر فكرة تطبيق Rave على المشاهدة فقط مع من تحب، بل يتيح لك أيضًا ميزتى الشات والتحدث عن طريق الصوت أو التعليقات، ودعوة المقربين لك لمشاهدة فيلم أو مسلسل معك، و كأنك بجوارهم تمامًا.ويمكن لمستخدمي هواتف آيفون تحميل تطبيق Rave من متجر آب ستور عبر هذا الرابط، ولأصحاب الهواتف العاملة بنظام أندرويد تحميله من متجر جوجل بلاي من هنا.