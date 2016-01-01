لقد واجهنا جميعًا حالات تحدثنا فيها عن شيء ما، ليظهر إعلان ذات صلة بذلك المنتج لاحقًا على الفيسبوك. نفت الشبكة الاجتماعية الأكثر شعبية في العالم منذ فترة طويلة فكرة أنها تتجسس على مستخدميها، ولكن وفقًا لتقرير حديث من موقع Motherboard، فهذا لا يعني أنها لم تحاول ذلك.
هذا لأنه وفقًا للتقرير، يُقال أن الفيسبوك إتصلت بشركة متخصصة في تطوير برامج التجسس تدعى NSO Group في محاولة لشراء برنامج يمكن استخدامه للتجسس على مستخدميها.
وفي حالة إذا لم تكن على علم بذلك، فإن شركة NSO Group قامت بإنشاء برنامج تجسس يُدعى Pegasus. يمكن إستخدام هذا البرنامج لإصابة الهواتف المحمولة عن بعد وسرقة البيانات منها، وقد إستخدمته الحكومات سابقًا لإختراق WhatsApp. تواجه الفيسبوك حاليًا معركة قانونية مع NSO Group حول حادثة اختراق WhatsApp، وهذه هي الطريقة التي ظهرت بها هذه المعلومات.
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التعليقات على الفيسبوك حاولت شراء أداة تجسس لمراقبة مستخدميها
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