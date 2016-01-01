

ضربة لفايرفوكس .. Microsoft Edge ثاني أكبر متصفح إنترنت في العالم ضربة لفايرفوكس .. Microsoft Edge ثاني أكبر متصفح إنترنت في العالم

كانت هناك مزحة مفادها أن السبب الوحيد وراء استخدام الأشخاص لبرنامج Internet Explorer أو Microsoft Edge هو تنزيل متصفحات أخرى.







قد يكون هذا الكلام صحيحًا جزئيًا ولكن إذا كان من المفترض تصديق الأرقام الأخيرة؛ فإن Microsoft ستعود في مساحة المتصفح، وفقًا للأرقام الصادرة عن NetMarketShare عبر Bleeping Computers، أصبح Microsoft Edge الآن ثاني أكثر متصفح للإنترنت شيوعًا في العالم.

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احتل Mozilla Firefox المرتبة الثالثة وحصل على 7.59٪ من حصة السوق، ويوجد أيضًا متصفح Microsoft - Internet Explorer 11 - بحصة سوقية 5.60٪، وApple Safari يحصة سوقية 3.62٪.يظل Google Chrome متصفح الإنترنت رقم واحد بلا منازع بحصة سوقية هائلة تبلغ 68.50٪. هذه الأرقام لشهر مارس 2020، كان متصفح Opera و Yandex و UC بعضًا من متصفحات الإنترنت الأخرى في أعلى 10.بالنسبة إلى Microsoft، أصبح Edge مؤخرًا متصفحًا يستند إلى Chromium ومعه حصل على الكثير من الإضافات المتوفرة في سوق Chrome الإلكتروني، في حين أنه ليس مثل Google Chrome ولكنه شهد تحسنًا فيالأداء وأصبح متوافقًا مع المزيد من الأجهزة.أضف إلى ذلك حقيقة أن Microsoft Windows 10 مثبت الآن على مليار جهاز، فقد شهدت Edge زيادة في أعداده، في العام الماضي في مارس، كان لدى موزيلا فايرفوكس ما يقرب من 9.2٪ من الحصة السوقية، في حين كان لـ Microsoft Edge 5.2٪.من الواضح أن خسارة فايرفوكس كانت مكسبًا لشركة Microsoft، توصف Mozilla ببرنامج Firefox باعتباره المتصفح الأكثر أمانًا من خلال توفير الخصوصية والشفافية.Microsoft Edge هو المستعرض الافتراضي على كافة الأجهزة التي تعمل بنظام Windows، بالمقارنة مع Google و Chrome، لا تزال Microsoft بعيدة جدًا، لكنها بالتأكيد تغلبت على Mozilla Firefox لتصبح ثاني أكثر متصفح إنترنت استخدامًا في العالم.