

7 أسباب لعدم استخدام تطبيق Zoom في مؤتمرات الفيديو.. و3 فقط تشجعك 7 أسباب لعدم استخدام تطبيق Zoom في مؤتمرات الفيديو.. و3 فقط تشجعك

يعمل معظم الأشخاص من المنزل بسبب حظر التجوال الذي فرضه فيروس كورونا المستجد، أصبح تطبيق مؤتمرات الفيديو Zoom شائعًا للغاية حيث ينظر الموظفون إلى نظام أساسي بسيط للتعاون مع أعضاء فريقهم.







يعد Zoom أحد أفضل التطبيقات تحت القسم المجاني من Google Play، وتجاوز التطبيق مؤخرًا التطبيقات الشائعة مثل TikTok و WhatsApp ولديه أكثر من 50 مليون عملية تنزيل.

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على الرغم من الشعبية، يقترح الخبراء أنه يجب على الأشخاص التوقف عن استخدام Zoom تمامًا بسبب مخاوف الخصوصية الخطيرة.للاستخدام: Zoom هو تطبيق مجاني لعقد مؤتمرات الفيديو عالي الدقة لما يصل إلى 100 شخصتتيح النسخة المجانية من تطبيق Zoom للمستخدمين إضافة ما يصل إلى 100 مشارك في المكالمة، يمكن للمستخدمين أيضًا الاستمتاع باجتماعات 1إلى 1 غير محدودة و 40 دقيقة من المكالمات الجماعية.للاستخدام: إنه سهل وله واجهة بسيطة، لا تحتاج إلى تسجيل الدخول لحضور اجتماعبصرف النظر عن الاجتماعات المهنية، يستخدم الأشخاص أيضًا تطبيق مؤتمرات الفيديو لأشياءهم الشخصية، على سبيل المثال، يستضيف الأشخاص حفلات أعياد الميلاد على Zoom أثناء الحظر.للاستخدام: إنه شائع والجميع يستخدمه، لذا يمكن للأعضاء الجدد الانضمام إلى الاجتماعات بسهولةلعدم الاستخدام: في الآونة الأخيرة، تبين أن Zoom قد يسرب رسائل البريد الإلكتروني والصور الشخصيةواجه تطبيق Zoom مشكلة في إعداد "دليل الشركة" الذي ربما سرب رسائل البريد الإلكتروني والصور للمستخدم.لعدم الاستخدام: زعم Zoom بشكل خاطئ أنهم يقدمون التشفير من طرف إلى طرفلا يتم تشفير اجتماعات الزووم من طرف إلى طرف كما تدعي الشركة، تتشابه ميزات الأمان لتطبيق Zoom مع استخدام الويب عبر HTTPS. أثناء تأمين الاتصال، يمكن فك تشفير مكالمات الفيديو بواسطة طرف ثالث.لعدم الاستخدام: بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية، فقد حظرت شركة SpaceX المملوكة للمياردير Elon Musk تطبيق Zoomلعدم الاستخدام: Zoombombing هو أحدث مضايقة على الإنترنت يواجهها مستخدمو Zoomبرز "Zoomraiding" أو "Zoombombing" كنوع جديد من المضايقات عبر الإنترنت التي يتم فيها فجأة إلقاء خطاب الكراهية أو المواد الإباحية أو أي محتوى آخر غير لائق عن طريق تعطيل مكالمة فيديو على Zoom.لعدم الاستخدام: ورد أن Zoom تم القبض عليه وهو يرسل البيانات إلى فيسبوك سرًازعمت التقارير أن Zoom كان يرسل بهدوء بيانات إلى Facebook حول سلوك وعادات مستخدم Zoom حتى لو لم يكونوا من مستخدمي Facebook.لعدم الاستخدام: تعد ميزة Zoom "تعقب الحاضرين" مصدر قلق كبير للخصوصيةلعدم الاستخدام: كان لدى Zoom for Apple MacBook خلل كبير في الخصوصيةوبحسب ما ورد سمح عميل Apple MacBook لـ Zoom للمتسللين بتنشيط الكاميرا بعد انتهاء مكالمة Zoom.