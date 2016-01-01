

اليوتيوب تعمل على تطبيق ” Shorts ” للتنافس مع TikTok اليوتيوب تعمل على تطبيق ” Shorts ” للتنافس مع TikTok

حقق تطبيق TikTok نجاحًا هائلاً في العام الماضي، والآن تُحاول اليوتيوب مواكبة الموجة. ووفقا لتقرير جديد صدر اليوم من موقع The Information، فيبدو أن اليوتيوب تعمل على تطبيق منافس لـ TikTok يُدعى ” Shorts “. سيسمح لك هذا التطبيق بنشر مقاطع الفيديو القصيرة على خلاصتك في التطبيق وتخطط اليوتيوب لجذب المستخدمين عن طريق مكتبة الأغاني الغنية التي تملكها الشركة.



شهد تطبيق TikTok نموًا هائلاً على مدى السنوات القليلة الماضية وتم تحميل التطبيق من قبل أكثر من 800 مليون مستخدم عبر المتجرين Apple App Store و Google Play Store، وهذا ما يُمثل زيادة بنسبة 15 على أساس سنوي.



تحاول شركات أخرى أيضًا الإستحمام في نهر TikTok الشهير. تختبر الفيسبوك بالفعل تطبيقًا يُدعى Lasso في بعض الأسواق مثل البرازيل، وهو تطبيق يقوم بنفس وظيفة TikTok تقريبًا.