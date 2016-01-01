اليوتيوب تعمل على تطبيق ” Shorts ” للتنافس مع TikTok

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الكمبيوتر والإنترنت › اليوتيوب تعمل على تطبيق ” Shorts ” للتنافس مع TikTok

صورة الخبر: اليوتيوب تعمل على تطبيق ” Shorts ” للتنافس مع TikTok
اليوتيوب تعمل على تطبيق ” Shorts ” للتنافس مع TikTok

حقق تطبيق TikTok نجاحًا هائلاً في العام الماضي، والآن تُحاول اليوتيوب مواكبة الموجة. ووفقا لتقرير جديد صدر اليوم من موقع The Information، فيبدو أن اليوتيوب تعمل على تطبيق منافس لـ TikTok يُدعى ” Shorts “. سيسمح لك هذا التطبيق بنشر مقاطع الفيديو القصيرة على خلاصتك في التطبيق وتخطط اليوتيوب لجذب المستخدمين عن طريق مكتبة الأغاني الغنية التي تملكها الشركة.

شهد تطبيق TikTok نموًا هائلاً على مدى السنوات القليلة الماضية وتم تحميل التطبيق من قبل أكثر من 800 مليون مستخدم عبر المتجرين Apple App Store و Google Play Store، وهذا ما يُمثل زيادة بنسبة 15 على أساس سنوي.

تحاول شركات أخرى أيضًا الإستحمام في نهر TikTok الشهير. تختبر الفيسبوك بالفعل تطبيقًا يُدعى Lasso في بعض الأسواق مثل البرازيل، وهو تطبيق يقوم بنفس وظيفة TikTok تقريبًا.

المصدر: موقع الكترونى

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على اليوتيوب تعمل على تطبيق ” Shorts ” للتنافس مع TikTok

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
24509

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الكمبيوتر
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager