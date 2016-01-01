أعلنت شركة جوجل Google، عن إطلاق موقع إلكتروني جديد، يستخدم بيانات المواقع ذات الهوية المجهولة التي جمعت من مستخدمي جوجل وخدماتها، للمساعدة على وقف انتشار فيروس كورونا.
وفي بيان لها، أوضحت جوجل أن موقع تقارير تنقل المجتمع لكوفيد 19 "COVID-19 Community Mobility Reports" هو تحليل داخلي يعرض اتجاهات البيانات السكانية في أكثر من 100 دولة في جميع أنحاء العالم، من بين ست فئات البيع بالتجزئة والترفيه والبقالة والصيدلة والحدائق ومحطات النقل العام وأماكن العمل والمساكن.
وستتبع عملاق التكنولوجيا البيانات التغييرات على مدار عدة أسابيع، بالإضافة إلى البيانات الحديثة التي جمعت قبل 48 إلى 72 ساعة، والتي سوف تشمل في البداية 131 دولة، بالإضافة إلى مقاطعات فردية داخل دول معينة.
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التعليقات على للحد من انتشار كورونا.. جوجل تراقب تحركات المستخدمين بموقع جديد
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