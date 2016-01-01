

للحد من انتشار كورونا.. جوجل تراقب تحركات المستخدمين بموقع جديد للحد من انتشار كورونا.. جوجل تراقب تحركات المستخدمين بموقع جديد

أعلنت شركة جوجل Google، عن إطلاق موقع إلكتروني جديد، يستخدم بيانات المواقع ذات الهوية المجهولة التي جمعت من مستخدمي جوجل وخدماتها، للمساعدة على وقف انتشار فيروس كورونا.



وفي بيان لها، أوضحت جوجل أن موقع تقارير تنقل المجتمع لكوفيد 19 "COVID-19 Community Mobility Reports" هو تحليل داخلي يعرض اتجاهات البيانات السكانية في أكثر من 100 دولة في جميع أنحاء العالم، من بين ست فئات البيع بالتجزئة والترفيه والبقالة والصيدلة والحدائق ومحطات النقل العام وأماكن العمل والمساكن.



وستتبع عملاق التكنولوجيا البيانات التغييرات على مدار عدة أسابيع، بالإضافة إلى البيانات الحديثة التي جمعت قبل 48 إلى 72 ساعة، والتي سوف تشمل في البداية 131 دولة، بالإضافة إلى مقاطعات فردية داخل دول معينة.

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وتقول جوجل: "إن البيانات ستجمع على نحو إجمالي وليس فرديا، ولن تعرض أعدادا مطلقة للأشخاص الذين يظهرون في المتنزهات، أو متاجر البقالة".وتهدف الشركة الأمريكية بذلك إلى إظهار مستوى تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي التى فرضته الحكومات، من خلال تحديد النسب المئوية، التي تسلط الضوء على الزيادات المحتملة في الحضور خاصة في الولايات المتحدة.ومن المتوقع أن يثير هذا الموقع مخاوف الخصوصية بشأن كيفية جمع جوجل معلومات مواقع المستخدمين، وتؤكد جوجل أن الموقع سيستخدم معلومات مجمعة ومجهولة المصدر من إعداد "سجل المواقع location history" في خرائط جوجل والخدمات الأخرى.وتقول الشركة الأمريكية إنها لن تنشر "أعداد الزيارات" كخطوة لحماية الخصوصية، وأضافت: لحماية خصوصية الأشخاص، لن تتوفر أي معلومات ملفات التعريف الشخصية، مثل موقع الشخص أو جهات اتصاله أو وقت تحركاته".