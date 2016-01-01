ثغرة أمنية في موقع تويتر.. تعرف على كيفية إصلاحها

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ثغرة أمنية في موقع تويتر.. تعرف على كيفية إصلاحها

كشف موقع التدوينات المصغرة تويتر "Twitter"، عن ثغرة أمنية في منصته، تؤثر على المستخدمين الذين يسجلون دخولهم إلى منصتهم باستخدام متصفح الويب فايرفوكس "Firefox".

ووفقا لـ تويتر Twitter، قامت منصتها عن غير قصد بتخزين البيانات الخاصة داخل ذاكرة التخزين المؤقت في متصفح موزيلا فايرفوكس، وهو مجلد تخزِن فيه مواقع الويب المعلومات والملفات مؤقتا.

وقالت تويتر Twitter "إنه بمجرد مغادرة المستخدم للمنصة أو تسجيل الخروج من حسابها، يتيح الخلل الاحتفاظ ببيانات ذاكرة التخزين المؤقت لفترة، أي أن الملفات ستبقى في ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح، مما يسمح لأي شخص بالوصول إليها".

وبحسب ما ذكره موقع "zdnet"، قد يشمل ذلك الملفات المرسلة أو المستلمة عبر الرسائل المباشرة (DMs)، وملفات أرشفة البيانات التي تم تنزيلها من صفحة إعدادات ملف التعريف، وغيرها.

وأوضح موقع التغريدات القصيرة تويتر، أن تأثير الخلل محدود، حيث أن متصفح فايرفوكس بحذف ذاكرة التخزين المؤقت تلقائيا بعد 7 أيام، وهذا يشكل خطرا كبيرا على المستخدمين وبالتحديد أولئك الذين يستخدمون Twitter من خلال كمبيوتر عام أو مشترك.

وقال موقع "zdnet"، إنه إذا كنت من مستخدمي تويتر Twitter عبر متصفح فايرفوكس، يجب عليك مسح ذاكرة التخزين المؤقت لمتصفح فايرفوكس يدويا لحل تلك المشكلة، ويمكنك القيام بذلك من خلال الانتقال إلى قائمة "الإعدادات settings" في متصفح فايرفوكس> ثم اضغط على" خيارات Options"> ثم انقر على خيار "الخصوصية والأمان Privacy & Security"> ثم مرر لأسفل للوصول إلى خيار "ملفات تعريف الارتباط وبيانات الموقع Cookies and Site Data"> ثم اضغط على خيار"مسح البيانات Clear Data".

المصدر: صدى البلد

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