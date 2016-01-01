

Razer تزيح الستار رسميًا عن حاسوبها المحمول الأحدث Razer Blade 15 2020 Razer تزيح الستار رسميًا عن حاسوبها المحمول الأحدث Razer Blade 15 2020

أعلنت شركة Razer اليوم عن الحاسوب المحمول الجديد Razer Blade 15 2020، وهو الحاسوب المحمول الذي سيتم عرضه للبيع في شهر مايو المقبل بسعر يبدأ من 1600 دولار أمريكي أو ما يقرب من 1800 يورو.



هذا الحاسوب الجديد من شركة Razer يضم الجيل العاشر من المعالج Intel Core i7 الثماني النوى، ووحدة معالجة الرسوميات NVIDIA GeForce RTX SUPER، ويضم كذلك شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 300Hz مع العلم بأنه يأتي مع هيكل مصنوع بالكامل من الألومنيوم الأسود، ويدعم Intel Wi-Fi 6 AX201 الجديد القادر على بلوغ سرعة تصل إلى 2.4Gbps، ويضم الذاكرة العشوائية DDR4 التي تبلغ سرعتها 2933Mhz.



الحاسوب Razer Blade 15 2020 الجديد يضم شاشة بحجم 15.6 إنش تمتاز بمعدل تحديث يصل إلى 300Hz مما يسمح لك بالحصول على مؤثرات مرئية سلسة ونصوص فائقة الوضوح. ويمكن أيضًا الحصول على هذا الحاسوب مع شاشة 4K OLED تغطي 100 في المئة من التدرج اللوني DCI-P3.

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وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا الحاسوب المحمول الجديد من شركة Razer يأتي كذلك مع العديد من المنافذ والتي تشمل USB 3.1 Gen 2 و USB Type-A و HDMI و USB Type-C و Thunderbolt 3. وتجدر الإشارة إلى أنه ستكون هناك طرازات من Razer Blade 15 ستدعم الشحن عبر منافذ USB Type-C مع شاحن بقوة 20V لحالات الطوارئ، ومنفذ للذاكرة الخارجية UHS-III SD.سيكون الحاسوب Razer Blade 15 2020 الجديد متوفرًا للشراء إبتداء من شهر مايو المقبل عبر الموقع الرسمي لشركة Razer على شبكة الإنترنت، على الأقل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. وبعد ذلك بوقت قصير، سيصل هذا الحاسوب المحمول كذلك إلى أوروبا والصين وآسيا والشرق الأوسط.