

الجهاز اللوحي Galaxy Tab S6 يبدأ رسميًا بتلقي تحديث Android 10 الجهاز اللوحي Galaxy Tab S6 يبدأ رسميًا بتلقي تحديث Android 10

تم إطلاق الجهاز اللوحي Galaxy Tab S6 في شهر يوليو من العام الماضي مع نظام Android 9 Pie، والآن إتضح أن شركة سامسونج بدأت رسميًا بإصدار تحديث Android 10 لهذا الجهاز اللوحي.



هذا التحديث متوفر حاليًا في ألمانيا لنسخة LTE من الجهاز اللوحي Galaxy Tab S6، ولكن من المفترض أن يصل لنسخة WiFi كذلك. وبما أن هذا التحديث وصل بالفعل إلى ألمانيا، فمن المفترض أن يصل لبقية المستخدمين في جميع أنحاء العالم في المستقبل المنظور.



تحديث Android 10 الرسمي والمستقر للهاتف Galaxy Tab S6 يجلب معه كافة الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في إصدارها الجديد من الأندرويد، ويجلب معه كذلك واجهة Samsung One UI 2.0 الأحدث من شركة سامسونج، فضلا عن الإصلاحات الأمنية لشهر مارس.

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هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.