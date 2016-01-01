تم إطلاق الجهاز اللوحي Galaxy Tab S6 في شهر يوليو من العام الماضي مع نظام Android 9 Pie، والآن إتضح أن شركة سامسونج بدأت رسميًا بإصدار تحديث Android 10 لهذا الجهاز اللوحي.
هذا التحديث متوفر حاليًا في ألمانيا لنسخة LTE من الجهاز اللوحي Galaxy Tab S6، ولكن من المفترض أن يصل لنسخة WiFi كذلك. وبما أن هذا التحديث وصل بالفعل إلى ألمانيا، فمن المفترض أن يصل لبقية المستخدمين في جميع أنحاء العالم في المستقبل المنظور.
تحديث Android 10 الرسمي والمستقر للهاتف Galaxy Tab S6 يجلب معه كافة الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في إصدارها الجديد من الأندرويد، ويجلب معه كذلك واجهة Samsung One UI 2.0 الأحدث من شركة سامسونج، فضلا عن الإصلاحات الأمنية لشهر مارس.
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التعليقات على الجهاز اللوحي Galaxy Tab S6 يبدأ رسميًا بتلقي تحديث Android 10
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