

جوجل تتراجع عن ميزة كروم التي تمنع التتبع عبر المواقع جوجل تتراجع عن ميزة كروم التي تمنع التتبع عبر المواقع

تتراجع شركة جوجل Google مؤقتًا عن إحدى الميزات التي تم إطلاقها باستخدام Chrome 80؛ للتأكد من أنها لا تضغط على مواقع الويب في خضم وباء فيروس كورونا المستجد.







بدأ عملاق التكنولوجيا في فبراير الماضي، في فرض نظام جديد لتصنيف ملفات تعريف الارتباط تم تصميمه لمنع التتبع عبر المواقع على Chrome في محاولة لمنع الجهات السيئة من استغلال ثغرات ملفات تعريف الارتباط.

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تتطلب الميزة من المطورين الإشارة إلى سمة SameSite لملفات تعريف ارتباط مواقع الويب الخاصة بهم، والتي تملي كيف يجب أن تتصرف تلك الملفات الصغيرة التي يحفظها المتصفح.وإذا لم تفعل ذلك، ستحول جوجل تلقائيًا هذه السمة إلى خيار آمن يمنع ملفات تعريف الارتباط من تتبع المستخدمين عبر مواقع الويب، ومع ذلك يمكن للتغيير أن يلغي المنتجات والخدمات التي تحتاج إلى تتبع عبر المواقع للعمل.قالت جوجل إن معظم المطورين كانوا على استعداد للتغيير، الذي تم الكشف عنه لأول مرة في منتصف عام 2019، لكن الشركة لا تزال تقرر التراجع عن إنفاذها، لأنها تريد التأكد من أن الوصول إلى مواقع الويب التي تقدم الخدمات الأساسية، مثل الخدمات المصرفية ومحلات البقالة عبر الإنترنت والخدمات الحكومية والرعاية الصحية، لا يزال متاحًا في هذه الأوقات الصعبة.ستبدأ شركة التكنولوجيا العملاقة التراجع اليوم وتتعهد بالإعلان عندما تخطط لاستئناف تطبيقها على صفحة تحديثات SameSite.