سوني تكشف عن سماعة أذن وسماعة رأس

كشفت سوني عن سماعة الأذن WF-XB700 لمنافسة AirPods Pro من أبل، حيث تأتي في نفس الفئة السعرية، بمقابل 130 دولارا أمريكيا بالألوان الأسود والأزرق.
تأتي WF-XB700 كعضو في سلسلة Extra Bass من سوني بتصميم “في الأذن” الكلاسيكي، وبمقاومة العرق ورذاذ الماء IPX4، لكنها تظل غير ملائمة لأي رياضة مائية وعلى رأسها السباحة.
وبمقارنتها مع الرائدة WF-1000XM3، لا تتمتع WF-XB700 بعزل ضوضائي، وبدلا من الإيماءات تعتمد على أزرار مادية للتحكم بها، وحتى البطارية تصمد 18 بدلا من 24 ساعة مع علبة السماعة التي تزودهما بالشحن، لكن من غير العلبة، تصمد 9 ساعات مقابل 6 ساعات.
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