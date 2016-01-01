

سوني تكشف عن سماعة أذن وسماعة رأس سوني تكشف عن سماعة أذن وسماعة رأس

كشفت سوني عن سماعة الأذن WF-XB700 لمنافسة AirPods Pro من أبل، حيث تأتي في نفس الفئة السعرية، بمقابل 130 دولارا أمريكيا بالألوان الأسود والأزرق.



تأتي WF-XB700 كعضو في سلسلة Extra Bass من سوني بتصميم “في الأذن” الكلاسيكي، وبمقاومة العرق ورذاذ الماء IPX4، لكنها تظل غير ملائمة لأي رياضة مائية وعلى رأسها السباحة.



وبمقارنتها مع الرائدة WF-1000XM3، لا تتمتع WF-XB700 بعزل ضوضائي، وبدلا من الإيماءات تعتمد على أزرار مادية للتحكم بها، وحتى البطارية تصمد 18 بدلا من 24 ساعة مع علبة السماعة التي تزودهما بالشحن، لكن من غير العلبة، تصمد 9 ساعات مقابل 6 ساعات.

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وأعلنت سوني عن الإصدار WH-CH710N المحدث من سماعة الرأس الشهيرة WH-CH700N، بتعديلات على العزل الضوضائي النشط الذي يستفيد من زوج من الميكروفونات.وتقول سوني أن WH-CH710N تصمد 35 ساعة بشحنة واحدة، وأنها قامت بتعديلات طفيفة على التصميم لتكون أكثر انسجاما مع السماعات الحديثة، على أن تتوفر بسعر 200$ بالألوان الأسود والأبيض والأزرق.