

للعمل بالمنزل.. نصائح لحماية بيانات شركتك من الاختراق في ظل أزمة كورونا للعمل بالمنزل.. نصائح لحماية بيانات شركتك من الاختراق في ظل أزمة كورونا

تسبب فيروس كورونا المستجد، في تغيير العادات اليومية لملايين الناس حول العالم، بما في ذلك مكان عملهم، حيث أخبر العديد من أصحاب العمل موظفيهم العمل من المنزل، لحمايتهم وللسيطرة على وقف انتشار المرض، مثل شركات التكنولوجيا الكبري Apple و Google و Microsoft.



وبحسب ما ذكره موقع "norton"، إذا قررت العمل عن بعد، يمكنك أن تستخدم بعض برامج الأمن الإلكتروني لحماية بياناتك وجهازك مثل برامج مكافحة الفيروسات، وإلى جانب ذلك يمكنك إتباع النصائح التالية للمساعدة في الحفاظ على الأمان عند العمل من المنزل.



1. البقاء على اتصال بـ مديرك:

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تواصل الشركات في جميع أنحاء العالم التفاعل مع التطورات حول فيروس كورونا COVID-19، لذا من المهم معرفة السياسات الجديدة للمساعدة في الحفاظ على أمانك أنت وزملائك في العمل.2. استخدم جميع التقنيات المتاحة في شركتك:غالبًا ما تمتلك جميع الشركات التي يمكنها العمل عن بعد، أدوات تقنية يمكنها المساعدة في إبقائك آمنًا عبر الإنترنت عند العمل من المنزل، حيث تم تصميم أدوات الأمن السيبراني للشركات لحماية البيانات والأجهزة، ضد المجرمين الإلكترونيين، سواء كنت تعمل في المكتب أو في المنزل.3. وجود بديل أمن:إذا كنت تعمل ضمن فريق عمل، وهذا يعني استخدام أدوات التعاون مثل منصات المراسلة الفورية وغرف اجتماعات الفيديو أثناء العمل بالمنزل، ولا تعمل تلك الأدوات بشكل صحيح، فقد تميل إلى توفير بديل، لا تفعل ذلك. يمكنك دون قصد تقديم برنامج غير أمن يحتوي ثغرة أمنية، وهذا يعني أن شخصا غير مصرح به قد يكون قادرا على الوصول إلى بيانات الشركة ، أو أي بيانات شخصية لديك على هذا الجهاز، لذا من المهم أن يوفر لك مديرك بديلا أمن من برامج التواصل.4. الاهتمام بتحديثات البرامج:قد تتلقى إشعارات بأن تحديثات البرامج متاحة لجهاز الكمبيوتر المحمول أو الجهاز اللوحي الخاص بك، لا تنتظر هذا التذكير اضبط إعداد التحديث التلقائي لأجهزتك، حيث تساعد التحديثات على تصحيح العيوب الأمنية وحماية بياناتك من الاختراق، ويمكن للتحديثات أيضا إضافة ميزات جديدة إلى أجهزتك وإزالة الميزات القديمة.5. حافظ على تشغيل VPN الخاص بك:يمكن أن تساعد الشبكة الافتراضية الخاصة VPN، في حماية البيانات التي ترسلها أو تستقبلها أثناء العمل من المنزل، حيث يمكن أن توفر الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) رابطا آمنا بين الموظفين والشركات من خلال تشفير البيانات وفحص الأجهزة بحثًا عن البرامج الضارة مثل الفيروسات وبرامج الفدية.6. احذر رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بكورونا:يستغل مجرمو الإنترنت تفشي الفيروس التاجي، لإرسال رسائل بريد إلكتروني مزيفة ذات روابط خطيرة للموظفين، والتي قد تظهر على هيئة رسائل واردة من مسؤولي الشركة وتطلب منك فتح رابط لسياسة شركة جديدة تتعلق بفيروس كورونا، إذا نقرت على المرفق أو الرابط المضمن ضمن البريد الإلكتروني، فمن المحتمل أن تقوم بتنزيل برامج ضارة على جهازك، لا تفتحها بدلًا من ذلك، أبلغ مديرك بمحاولة التصيد الاحتيالي على الفور.7. تطور روتين عملك:يتطلب العمل من المنزل تغيير روتينك، إن التأكد من أنك آمن على الإنترنت هو جزء من ذلك، ولكنه يتضمن أيضا تنظيم يومك للعمل بكفاءة والحفاظ على الاتصال بفريقك، إذا كنت معتادًا على بدء اليوم بتحية زملاء العمل، فقد تفكر في الاستمرار في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني أو على منصة الدردشة.