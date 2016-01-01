أطلقت شركة لينوفو الصينية، الجيل الجديد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب Legion 5i و Legion 7i، واللذان يأتيان بمواصفات قوية، خلفا لسابقيه Y450 و Y740.
وبحسب ما ذكره موقع "engadget" التقني، سيتوفر جهاز Legion 7i، بسعر يبدأ من 1,119 دولار مع معالج رسومات RTX 2070، ويرتفع بالتدرج حتى RTX 2080 Super Max-Q، وأما الجهاز الأقل Legion 5i فسيأتي مع معالج رسومات RTX 2060، بسعر 999 دولارا أمريكيا.
الجهازان يحتويان على أحدث معالجات إنتل من الجيل العاشر من سلسلة H، ومعالجات رسومات إنفيديا التي يمكن أن تصل Super Max-Q معهما، حيث صممت لينوفو الحاسبان بمواصفات قوية لتواكب مطلبات الألعاب الحديثة.
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التعليقات على بمواصفات قوية.. لينوفو تطلق حاسبات Legion 5i و Legion 7i المخصصة للألعاب
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