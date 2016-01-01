

بمواصفات قوية.. لينوفو تطلق حاسبات Legion 5i و Legion 7i المخصصة للألعاب بمواصفات قوية.. لينوفو تطلق حاسبات Legion 5i و Legion 7i المخصصة للألعاب

أطلقت شركة لينوفو الصينية، الجيل الجديد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب Legion 5i و Legion 7i، واللذان يأتيان بمواصفات قوية، خلفا لسابقيه Y450 و Y740.



وبحسب ما ذكره موقع "engadget" التقني، سيتوفر جهاز Legion 7i، بسعر يبدأ من 1,119 دولار مع معالج رسومات RTX 2070، ويرتفع بالتدرج حتى RTX 2080 Super Max-Q، وأما الجهاز الأقل Legion 5i فسيأتي مع معالج رسومات RTX 2060، بسعر 999 دولارا أمريكيا.



الجهازان يحتويان على أحدث معالجات إنتل من الجيل العاشر من سلسلة H، ومعالجات رسومات إنفيديا التي يمكن أن تصل Super Max-Q معهما، حيث صممت لينوفو الحاسبان بمواصفات قوية لتواكب مطلبات الألعاب الحديثة.

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وتعمل تقنية معالجة الرسومات Advanced Optimus من إنفيديا، على تقليل استهلاك الطاقة بكفاءة أعلى لتتحمل متطلبات الألعاب الجديدة.ويتميز حاسبات لينوفو الجديدة بوجود سلسلة معالجات إنتل الجيل العاشر Core H، الموجة للأجهزة ذات الإمكانيات العالية لتقديم أفضل أداء ممكن للمستخدمين.ويأتي جهاز Legion 7i، بمواصفات أعلى مع معالج رسومات إنفيديا GeForce RTX 2080 Super Max-Q، وهو معالج رسومات من إنفيديا متاح في الوقت الحالي رفقة معالجات إنتل فقط بعيدا عن AMD، مما يعني عدم وجود خيارات بمعالجات AMD مع هذه السلسلة، ولم تعلن شركة لينوفو متي سيتوفر الجهازان للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.