واتساب الأزرق 2020 Whatsapp Plus يجلب ميزة مبهرة للأندرويد.. إليك رابط التحميل

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صورة الخبر: واتساب الأزرق 2020 Whatsapp Plus يجلب ميزة مبهرة للأندرويد.. إليك رابط التحميل
واتساب الأزرق 2020 Whatsapp Plus يجلب ميزة مبهرة للأندرويد.. إليك رابط التحميل

يعد تطبيق واتساب الأزرق WhatsApp Plus، أحد النسخ المعدلة من خدمة التراسل الفوري الشهيرة WhatsApp المملوك لشركة فيسبوك، والذي عكف عليه المطورين لإضافة ميزات محدثة كليا ليست متوفرة في التطبيق الرئيسي.

واتساب الأزرق بلس WhatsApp Plus

ويتميز whatsapp plus، بالعديد من المزايا التى تمنح المستخدمين المزيد من إعدادات الخصوصية، حتى يتناسب مع طبيعة واستخدامات الأشخاص الغير متوفرة بالتطبيق العادي، والتي يبحث عنها الكثير من المستخدمين، ويقدم التطبيق خواص متعددة بشكل كامل، والتى من بينها:

مميزات الواتساب الأزرق WhatsApp Plus

واتساب بلس هو أحد تطبيقات التراسل الفوري المعدلة، والتي تحظى بشعبية كبيرة، ومن أبرز مميزات التطبيق أنه لا يحتل مساحة كبيرة من مساحة الهاتف، حيث يأتي التطبيق بحجم 34 ميجابايت، ويمكن تثبيته على هواتف أندرويد قليلة المواصفات أو قليلة المساحة.

تحديث واتساب الأزرق 2020 whatsapp plus

بالإضافة إلى الميزات المتوفرة في التطبيق الأساسي، يتميز واتساب المعدل بإمكانية إخفاء وقت الظهور وعلامات القراءة الخاصة بالمحادثات، وإلى جانب تحديد وقت الإخفاء بالتاريخ والوقت المضبوط مسبقا في ميزة القصص.
ومن بين تلك الميزات المتوفرة في التطبيق المملوك لفيسبوك، إمكانية تغيير الألوان والخلفيات المناسبة، ومن أهم ميزات الخصوصية واتساب الأزرق والتى تجعله يحظى بشعبية كبيرة، هي ميزة تتيح للمستخدمين قفل أي محادثة برقم سري، ويمنح واتساب الأزرق مستخدميه أيضًا إمكانية تغيير خطوط الكتابة داخل المحادثات.

تعديلات إضافية لتطبيق واتس اب الأزرق

ويتيح واتساب الأزرق whatsapp plus، لمستخدميه إخفاء إخفاء وقت الظهور وعلامات القراءة الخاصة بالمحادثات، وتحديد وقت الإخفاء بالتاريخ والوقت المضبوط مسبقًا بالقصص، وبالإضافة إلى ذلك، إمكانية تغيير الألوان والخلفيات المناسبة، وقفل أي محادثة برقم سري، وإمكانية تغيير خطوط الكتابة داخل المحادثات.

ومن بين أهم المزايا التى يبحث عنها مليارى مستخدم لتطبيق واتساب الأساسي، هى استعادة الرسائل المحذوفة والتي تم حذفها ضمن إعدادات التطبيق.

يمكنك تحميل أحدث إصدار من تطبيق واتساب بلس الأزرق WhatsApp Plus من هنا

المصدر: صدى البلد

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