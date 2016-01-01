مع تفشى وباء فيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم تقريبًا، واضطرار الكثيرين للعمل من منازلهم، زاد الإقبال على استخدام تطبيقات محادثات الفيديو الفورية Video Conferencing بشكل قياسى ، لضمان القيام بأبسط المهام الوظيفية اليومية، كتنظيم الاجتماعات الدورية لمناقشة تفاصيل العمل، والاتفاق عليها.
وفى ضوء هذا، ارتفع معدل تحميل تطبيقات مثل Google's Hangouts Meet،Microsoft Teams، Zoom Cloud Meetings سواء من متاجر أجهزة آيفون أو الأندرويد، بنسبة بلغت 45% خلال أسبوع واحد فقط، أى ما يعادل نحو 62 مليون عملية تحميل خلال تلك الفترة.
فى الوقت ذاته، جاء تطبيق Zoom فى المرتبة الأولى كأكثر التطبيقات تحميلا خلال الشهرين الماضيين، بنسب فاقت المعدلات الطبيعية فى الولايات المتحدة وحدها، بلغت 14 ضعفًا مقارنة بمتوسط التحميل الأسبوعي أواخر العام الماضى، بينما زادت النسب أكثر فى إيطاليا لتصل إلى 55 ضعفا، وفي إسبانيا إلى 27 ضعفا، وفي فرنسا 22 ، وبريطانيا 20 ، وألمانيا 17.
والطفرة ذاتها شهدها تطبيق Google's Hangouts Meet الذي ارتفع أيضا معدل تحميله خلال الفترة الماضية بنسبة بلغت 24 ضعفًا فى المملكة المتحدة، و30 ضعفا في الولايات المتحدة، و 64 فى إسبانيا و 140 ضعفا في إيطاليا.
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التعليقات على فى زمن الـ كورونا.. هذه التطبيقات تسجل تحميلات بأرقام قياسية
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