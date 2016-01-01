

سامسونج تقرر إيقاف إنتاج شاشات LCD لهذا السبب سامسونج تقرر إيقاف إنتاج شاشات LCD لهذا السبب

كشفت مصادر داخل شركة سامسونج الكورية الجنوبية عملاق صناعة التكنولوجيا فى العالم عن قرارها الجديد، بوقف إنتاج أى شاشات جديدة بتقنية الكريستال السائل في مصانعها بالصين وكوريا الجنوبية بحلول نهاية العام الجارى.



وبحسب ذا فيرج التقني، أعلنت Samsung Display سيتم التحول من النوع المذكور إلى آخر جديد تمامًا وهو quantum dot واختصارها QD، بتكلفة تتخطى 11 مليار دولار أمريكي.



يأتى ذلك بعدما أعلنت سامسونج فى أكتوبر الماضى عن تدشيها مصنع مخصص لإنتاج الشاشات الجديدة بتقنية QLED، التى تعمل بإضاءة ذاتية بعيدًا عن التقنية القديمة التى أصبحت أقل فائدة.

قد يعجبك أيضا... loading...

والسبب فى إجراء سامسونج هو تفادى مشكلة إختراق البكسلات التى تظهر بعد مرور وقت لإقتناء شاشات LCD، مما يهدد سمعتها فى هذا المجال الذى ظلت تنافس فيه على مدار سنوات لتحتل الصدارة.وتتمي الشاشات الجديدة بتوفير فترة زمنية أعلى للإستخدام، حيث يمكنها العمل حتى مليون ساعة كاملة من التشغيل، وهو ما ستشرف عليه سامسونج فى الـ 5 سنوات المقبلة لإستثمار المصنع الجديد لهذه التقنية.وليس ذلك فقط، بل ستقوم بتحويل خطوط إنتاج شاشات LCD الحالية لإنتاج الشاشات الجديدة، لكى تستطيع المنافسة بقوة بعد تراجع طلبات الشراء بشكل ملحوظ على الشاشات القديمة بالرغم من العروض المغرية المقدمة لها.جدير بالذكر أن المنافس الهم لسامسونج فى هذا المجال نظيرتها الكورية LG، والتى أعلنمت بدورها عن إتباع نفس الإجراء بحلول ديسمبر من العام الحالى.