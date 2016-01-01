

فيسبوك يوسع مركز المساعدة المجتمعية للأشخاص في الحجر الصحي فيسبوك يوسع مركز المساعدة المجتمعية للأشخاص في الحجر الصحي

تواجه شركة فيسبوك Facebook طلبًا غير مسبوق على خدماتها، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد؛ فإن الشركة تشجع مستخدميها الآن على مساعدة جيرانهم.







تعمل الشبكة الاجتماعية على توسيع ميزة "المساعدة المجتمعية" للوصول إلى الأشخاص المتضررين من وباء كورونا المستجد.

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مع التحديث، يمكن لمستخدمي فيسبوك نشر عروض للمساعدة في أشياءمثل النقل، ومحلات البقالة ومستلزمات الأطفال والعمل التطوعي، وبالمثل، يمكن لمن يبحثون عن المساعدة النشر حول ما يحتاجون إليه، أو تصفية العروض الحالية للعثور على واحد يطابق ما يحتاجونه.تتضمن الصفحة أيضًا روابط إلى جامعي التبرعات ومركز معلومات كورونا على Facebook.كانت مساعدة المجتمع متاحة سابقًا أثناء الكوارث الطبيعية كجزء من أدوات "الاستجابة للأزمات" التي تتبعها الشركة، ولكن عادةً ما قام Facebook بتشغيلها في مناطق أكثر محلية بعد وقوع كارثة طبيعية أو حالة طوارئ أخرى.النسخة الجديدة من كورونا للمركز متاحة الآن في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا وفرنسا وستكون متاحة لمزيد من البلدان في الأسابيع المقبلة.