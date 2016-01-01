تقرير جديد يكشف أن تطبيق Zoom يُرسل بيانات المستخدمين إلى الفيسبوك

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تقرير جديد يكشف أن تطبيق Zoom يُرسل بيانات المستخدمين إلى الفيسبوك

إذا لم يكن لديك حساب على الفيسبوك وتعتقد أنك في مأمن من إحتفاظ الفيسبوك ببياناتك، فعاود التفكير مرة أخرى، وخاصة إذا كنت تستخدم تطبيق Zoom على منصة iOS. هذا لأنه وفقًا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع Motherboard، فقد إكتشف أن تطبيق Zoom لمنصة iOS يُرسل البيانات إلى الفيسبوك، حتى إذا لم يكن المستخدم يمتلك حساب فيسبوك.

بناءً على ما تم إكتشافه، فإن البيانات التي يرسلها تطبيق Zoom إلى الفيسبوك تشمل معلومات الإستخدام مثل الوقت الذي يفتح فيه المستخدم التطبيق، وتفاصيل حول طراز هاتف المستخدم، والمنطقة الزمنية والمدينة التي يتواجد فيها، ومن أين يتصل، وما هي شركة الإتصالات التي يتصل بها، ورقم تعريف الإعلانات الذي يمكن للمعلنين إستخدامه لإرسال إعلانات مستهدفة.

المشكلة في ذلك هي أن تطبيق Zoom لم يكشف عن هذه الممارسة، أو إذا فعل ذلك، فهو لا يقوم بذلك بطريقة واضحة جدًا. وبالنسبة للفيسبوك، فقد أخبرت موقع Motherboard أنه وفقا لشروطهم للمطورين ليتم إستخدام SDK الخاصة بها، فإن هؤلاء المطورين بحاجة إلى الشفافية مع المستخدمين بشأن البيانات التي يتم إرسالها إلى الفيسبوك.

شهد تطبيق Zoom زيادة كبيرة على مستوى الشعبية في الأسابيع القليلة الماضية بعدما بدأ المزيد من الأشخاص في العمل والدراسة من المنزل. لم تعلق الشركة التي تقف وراء تطبيق Zoom بعد على مقال Motherboard.

المصدر: موقع الكترونى

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