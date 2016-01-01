

مزودو خدمات الإنترنت يرفعون حدود البيانات في المملكة المتحدة مزودو خدمات الإنترنت يرفعون حدود البيانات في المملكة المتحدة

شجعت المملكة المتحدة الآخرين على رفع القيود المفروضة على الإنترنت؛ لإبقاء الأشخاص على الإنترنت، أثناء وباء كورونا المستجد COVID-19.







أبرمت شركات اتصالات كبرى مثل BT / EE و Openreach و Virgin Media اتفاقية ستزيل كل حدود البيانات في خدمات النطاق العريض الأرضية الحالية.

قد يعجبك أيضا... loading...

كما يتعين على مقدمي الخدمات الثابتة والمتنقلة تقديم حزم جديدة "سخية" لمساعدة الأشخاص على البقاء علىاتصال خصوصًا محدودي الدخل، مثل تعزيز البيانات بأسعار أقل ومكالمات مجانية.سيتعين على الاتصالات توفير طرق اتصال بديلة إذا حال كورونا دون إصلاح الخطوط الأرضية، وسيتعين عليهم بالمثل ضمان معاملة العملاء بإنصاف، للعملاء إذا واجهوا صعوبة في دفع فواتيرهم.قام موفرو خدمات الإنترنت بالفعل بتوفير بعض التسهيلات الخاصةبهم، ولكن يجب أن يضمن ذلك مستوى ثابتًا من الخدمة عبر هذه الشركات الكبيرة.لا يعني أنه كان هناك بالضرورة الكثير من الخيارات، ويتعين على العديد من أولئك الذين ما زالوا يعملون الآن العمل من المنزل، ومن المرجح أن تكون الإنترنت مصدرًا رئيسيًا للترفيه، في حين أن هذا التحول المفاجئ يضع ضغطًا إضافيًا على الشبكات؛ فإن السماح بالأعمال كالمعتاد يمكن أن يؤدي إلى انفصال واسع النطاق ورسوم زائدة عن الحد في أسوأ وقت ممكن.