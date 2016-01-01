

روسيا تكسر حلقة الاحتيال على بطاقة ائتمان تضمنت مخترقًا سيئ السمعة روسيا تكسر حلقة الاحتيال على بطاقة ائتمان تضمنت مخترقًا سيئ السمعة

تميل روسيا إلى غض الطرف عن بعض المحتالين والمتسللين، لكنها قمعت مجموعة كبيرة بشكل خاص، فقد اتهم المحققون 25 شخصًا على الأقل متورطين في حلقة احتيال على بطاقة ائتمان تضمنت مخترقًا سيئ السمعة.







في حين أن السلطات الروسية لم تقدم قائمة رسمية بأولئك الذين تم القبض عليهم، كشفت السجلات والمدون الأمني ​​أندري سبوروف، عن أن أحد أولئك الذين تم القبض عليهم كان

قد يعجبك أيضا... loading...

أليكسي ستروجانوف، المعروف أيضًا باسم "فلينت".كما قال كريبس عن مصدر أمني، يبدو أن ستروجانوف كان لديه حصة في "كل اختراق بطاقة رئيسي تقريبًا" خلال السنوات العشر الماضية، وأرسل مئات الملايين من الدولارات من خلال تبادل العملات المشفرة المضبوطة BTC-e.تم القبض على ستروجانوف في عام 2006 وحكم عليه بالسجنلمدة ست سنوات إلى جانب زميله جراسيم سيليفانوف، ولكن تم إطلاق سراح الاثنين بعد عامين، وتم القبض على Selivanov أيضًا هذا الأسبوع.من غير الواضح لماذا اختار المسؤولون التصرف الآن، يعتقد أعضاء منتدى مناقشة الجرائم السيبرانية أن ستروجانوف وطاقمه تم اعتقالهم لأنهم ارتكبوا خطيئة أساسية في روسيا، لقد استهدفوا الناس داخل البلاد، بينما تتسامح السلطات في كثير من الأحيان مع المجرمين الإلكترونيين الذين يستهدفون الولايات المتحدة وينظمون عمليات الاختراق بأنفسهم، ربما وصلوا إلى نقطة الانهيار مع المحتال على أراضيهم.