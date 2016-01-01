سامسونج تبدأ بشحن الذواكر العشوائية DDR4 RAM التي تستند على تكنولوجيا EUV

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سامسونج تبدأ بشحن الذواكر العشوائية DDR4 RAM التي تستند على تكنولوجيا EUV

عندما يتعلق الأمر بالذاكرة العشوائية، فلا يتعلق الأمر دائمًا بكمية الذاكرة العشوائية لديك. على سبيل المثال، هناك الذواكر العشوائية التي تستند على تكنولوجيا LPDDR3، وأحدث الذواكر العشوائية المتاحة في السوق اليوم تستند على تكنولوجيا LPDDR5، وما إلى ذلك، حيث من الواضح أن الذواكر العشوائية الأحدث ” أفضل ” من حيث الأداء والكفاءة، وما إلى ذلك.

يبدو أن شركة سامسونج تأخذ الأشياء إلى المستوى التالي حيث أعلنت الشركة أنها بدأت في شحن الذاكرة العشوائية DDR4 الأولى المصنعة بإستخدام تكنولوجيا Extreme Ultraviolet. وبالنسبة لأولئك الذين يشعرون بالإرتباك بشأن ما يعنيه هذا، فإن Extreme Ultraviolet هي في الأساس عملية تصنيع جديدة تُستخدم في صنع معالجات الحواسيب الشخصية.

ومع ذلك، فإن أحد الإختلافات الرئيسية هو أنه يتم إستخدام الضوء بطول موجي صغير على عكس أشعة الليزر، وهذا يسمح لشركات مثل سامسونج بإنشاء رقاقات يمكنها تقديم دوائر إلكترونية أصغر، والتي بدورها ستدعم عددًا أكبر من المكونات داخلها.

في نهاية المطاف، يجب أن ينتج عن ذلك توفير رقاقات أسرع وأكثر كفاءة أيضًا في إستهلاك الطاقة. ومع ذلك، قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن نبدأ في رؤية هذه الذواكر العشوائية في السوق. تتوقع سامسونج أن يكون مصنعها الثاني للذواكر العشوائية DDR4 RAM في النصف الثاني من العام 2020، وأن لا تبدأ بإنتاج الذواكر العشوائية DDR5 RAM في العام 2021، ولكن في كلتا الحالتين، إنها بداية جيدة.

المصدر: موقع الكترونى

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