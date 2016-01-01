تطبيق Dropbox لنظام Mac يمكنه مزامنة سطح المكتب

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تطبيق Dropbox لنظام Mac يمكنه مزامنة سطح المكتب

كان دروبوكس Dropbox أقل جاذبية لبعض مستخدمي Mac من iCloud جزئيًا بسبب مزامنته المحدودة.



يمكن لخدمة Apple مزامنة سطح المكتب ومجلد المستندات، يجب أن تكون راضيًا عن طريق مزامنة مجلد خاص مع خدمة Dropbox.



قد يكون لديك سبب لإلقاء نظرة ثانية في المستقبل القريب،

وقد اكتشف فريق 9to5Mac أن أحدث إصدار تجريبي من Dropbox لنظام التشغيل Mac "للأسف، ليس من السهل الاستيلاء عليه"، لديه خيار مزامنة سطح المكتب والمستندات والتنزيلات.


تأتي هذه الخطوة بعد أسابيع فقط
من إعادة صياغة Dropbox لمحرك المزامنة الأساسي لتسهيل الحفاظ على الموثوقية وتحسينها.


كما هو الحال مع iCloud، يكون هذا منطقيًا حقًا فقط إذا اشتركت في أحد مستويات Dropbox المدفوعة، ومع ذلك، يمكن أن يكون مفيدًا جدًا إذا كنت تريد التخزين السحابي الذي يعمل كنسخة احتياطية سلسة للملفات الشائعة أكثر من مكان لتحميل ملفات معينة.

المصدر: الوفد

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