

فيسبوك يقدم ميزات جديدة للبث المباشر.. تعرف عليها فيسبوك يقدم ميزات جديدة للبث المباشر.. تعرف عليها

يعمل فيسبوك على ميزات جديدة تسهل على الأشخاص الوصول إلى البث المباشر، حتى إذا لم يكن لديهم حساب على Facebook، فهو يحاول تلبية الزيادة في الطلب على الفيديو المباشر.







ستبدأ الشركة بالسماح لغير مستخدمي Facebook بمشاهدة البث المباشر من الأجهزة المحمولة، وهو شيء لم يكن متاحًا في السابق إلا على سطح المكتب، الميزة متاحة بالفعل لمستخدمي Android وسيتم طرحها لنظام iOS في الأسابيع المقبلة.

قد يعجبك أيضا... loading...

يضيف فيسبوك أيضًا خيارات جديدة ستسمحللمُبثّين بالوصول إلى أولئك الذين ليس لديهم هاتف ذكي أو الوصول إلى بيانات هاتف موثوقة، وتسمى "شبكة الهاتف العامة بالتبديل"، وهي تتيح للأشخاص الاستماع إلى البث المباشر عبر رقم مجاني، على غرار الاتصال في مكالمة جماعية، وبالمثل يحصل Facebook Live على وضع صوتي فقط جديد حتى يتمكن المشاهدون من الاستماع دون مشاهدة الفيديو المصاحب.كما يمكن أن تساعد الميزات الجديدة فيسبوك على التعامل مع الطفرة "غير المسبوقة" في الطلب على خدماتها في أعقاب وباء كورونا.قالت الشركة إنها تكافح من أجل مواكبة حركة المرور، حيث يتجه المزيد والمزيد من المستخدمين إلى تطبيقات المراسلة الخاصة بها للبقاء على اتصال مع أحبائهم.تعد كل من مكالمات الفيديو والبث المباشر مكثفة من موارد الشركة، التي اضطرت بالفعل إلى خفض جودة الفيديو في أوروبا، لذا إذا استفاد المزيد من المستخدمين من ميزات مثل الصوت فقط أو الاتصال بدفق مباشر بدلاً من ذلك، فقد يساعد أيضًا Facebook في الحفاظ على الموارد.