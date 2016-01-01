

مبيعات Nintendo Switch نجحت للتو في تخطي المبيعات الإجمالية لـ Nintendo Wii في اليابان مبيعات Nintendo Switch نجحت للتو في تخطي المبيعات الإجمالية لـ Nintendo Wii في اليابان

عندما تعثر جهاز Nintendo Wii U بشدة، عبر الكثيرون عن قلقهم من أن شركة Nintendo تسير إلى حافة الإفلاس. ومع ذلك، عندما تم إطلاق جهاز Nintendo Switch، رسمت الشركة قصة مختلفة تمامًا حيث بدأ الجهاز في إكتساب الكثير من الشعبية والمراجعات الإيجابية من اللاعبين حول العالم. وقد أدى هذا أيضًا إلى تكهنات مفادها أن جهاز Nintendo Switch سينجح في تخطي مبيعات Nintendo Wii الإجمالية.



إتضح أن جهاز Nintendo Switch قد يكون في طريقه لتحقيق ذلك بالفعل، على الأقل وفقا للمعلومات الأخيرة التي أفادت أن مبيعات Nintendo Switch تمكنت من تخطي مبيعات Nintendo Wii الإجمالية في اليابان. ومع ذلك، لاحظ أن هذا الإنجاز ينطبق على السوق الياباني فقط وأن Nintendo Switch لم ينجح بعد في التغلب على مبيعات Nintendo Wii الإجمالية في جميع أنحاء العالم، ولكن هذه الأرقام لا تزال مشجعة للغاية.



أيضا، إستنادًا إلى البيانات، يبدو أن Nintendo Switch Lite يُساعد في زيادة المبيعات، فيبدو أن عدد وحدات Nintendo Switch Lite المُباعة أكثر من ضعف عدد الوحدات المباعة من جهاز Nintendo Switch نفسه. هذا ليس مفاجئًا نظرًا لأن Nintendo Switch Lite أرخص من Nintendo Switch العادي، بالإضافة إلى أنه أكثر قابلية للحمل مما يجعله أكثر جاذبية أيضًا.

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كسرت مبيعات Nintendo Wii الإجمالية حاجز 100 مليون وحدة. لا يزال Nintendo DS هو جهاز الألعاب من Nintendo الأكثر مبيعًا، فقد بلغت مبيعاته أكثر من 150 مليون وحدة، ولكن في ظل الشعبية المتزايدة التي يحظى بها جهاز Nintendo Switch Lite، فنحن لن نتفاجأ في حالة إذا تفوق Nintendo Switch على أجهزة Nintendo الأخرى على مستوى المبيعات.